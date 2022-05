Carolina Panthers schedule: 2022 opponents

Bob Donnan-USA TODAY Sports

Carolina Panthers schedule: Opponents for 2022 season

Home: Cardinals, Falcons, Browns, Broncos, Lions, Saints, Steelers, 49ers, Buccaneers

Away: Falcons, Ravens, Bengals, Rams, Saints, Giants, Seahawks, Buccaneers

Carolina Panthers 2021 season results

Week 1 – Carolina Panthers won 19-14 vs. New York Jets

When: Sunday, Sept. 12 at 1:00 PM on CBS

Sunday, Sept. 12 at 1:00 PM on CBS Spread: Panthers -4

Panthers -4 Moneyline: Jets +190; Panthers -235

Jets +190; Panthers -235 Over/under: 44.5

44.5 Sportsnaut Prediction: Jets 30, Panthers 20

Week 2 – Carolina Panthers won 26-7 vs. New Orleans Saints

When: Sunday, Sept. 19 @ 1:00 PM on FOX

Sunday, Sept. 19 @ 1:00 PM on FOX Spread: Saints -3.0

Saints -3.0 Moneyline: Panthers +160; Saints -195

Panthers +160; Saints -195 Over/Under: 44.5

44.5 Sportsnaut prediction: Panthers 31, Saints 27

Week 3 — Carolina Panthers won 24-9 @ Houston Texans

When: Thursday, September 23 at 8:20 PM EST on NFL Network

Thursday, September 23 at 8:20 PM EST on NFL Network Spread: Panthers -8.0 (BetMGM)

Panthers -8.0 (BetMGM) Over/Under: 43 points

43 points Money line: Panthers (-350), Texans (+275)

Panthers (-350), Texans (+275) Sportsnaut prediction: Panthers 21, Texans 10

Week 4 – Panthers lose 36-28 to Dallas Cowboys

When: Sunday, Oct. 3 at 1:00 PM

Sunday, Oct. 3 at 1:00 PM Point spread: Cowboys -4.5

Cowboys -4.5 Moneyline: Panthers +170; Cowboys -210

Panthers +170; Cowboys -210 Over/under: 51.0

51.0 Sportsnaut prediction: Cowboys 24, Panthers 20

Week 5 – Carolina Panthers lose 21-18 to Philadelphia Eagles

When: Sunday, Oct. 10 at 1:00 PM

Sunday, Oct. 10 at 1:00 PM Spread: Panthers -3

Panthers -3 Moneyline: Eagles +150; Panthers -180

Eagles +150; Panthers -180 Over/Under: 45

45 Sportsnaut prediction: Panthers 27, Eagles 16

Week 6 – Carolina Panthers lose 34-28 vs. Minnesota Vikings

When: Sunday, Oct. 17 at 1:00 PM

Sunday, Oct. 17 at 1:00 PM Spread: Vikings -2

Vikings -2 Moneyline: Minnesota -135; Carolina +115

Minnesota -135; Carolina +115 Over/under: 46

46 Sportsnaut prediction: Vikings 24, Panthers 17

Week 7 – Panthers lose 25-3 to New York Giants

When: Sunday, Oct. 24 at 1:00 PM

Sunday, Oct. 24 at 1:00 PM Spread: Panthers -3

Panthers -3 Moneyline: Carolina -150; New York Giants +125

Carolina -150; New York Giants +125 Over/under: 43

43 Sportsnaut prediction: Panthers 27, Giants 17

Week 8 – Panthers win 19-13 vs Atlanta Falcons

When: Sunday, Oct. 31 at 1:00 PM

Sunday, Oct. 31 at 1:00 PM Spread: Falcons -3

Falcons -3 Moneyline: Carolina +135; Atlanta -165

Carolina +135; Atlanta -165 Over/under: 47

47 Sportsnaut prediction: Falcons 24, Panthers 13

Week 9 – Carolina Panthers lose 24-6 to New England Patriots

When: Sunday, Nov. 7 at 1:00 PM

Sunday, Nov. 7 at 1:00 PM Spread: Patriots -3.5

Patriots -3.5 Moneyline: New England -185; Carolina +155

New England -185; Carolina +155 Over/under: 41.5

41.5 Sportsnaut prediction: Panthers 17, Patriots 13

Week 10 – Carolina Panthers win 34-10 over Arizona Cardinals

When: Sunday, Nov. 14 at 1:00 PM

Sunday, Nov. 14 at 1:00 PM Spread: Cardinals -10.0

Cardinals -10.0 Moneyline: Carolina +375; Arizona -500

Carolina +375; Arizona -500 Over/under: 44.5

44.5 Sportsnaut prediction: Cardinals 31, Panthers 17

Week 11 – Carolina Panthers lose 27-21 to Washington Football Team

When: Sunday, Nov. 21 at 1:00 PM

Sunday, Nov. 21 at 1:00 PM Spread: Carolina -2

Carolina -2 Moneyline: Washington +110; Carolina -130

Washington +110; Carolina -130 Over/under: 43

43 Sportsnaut prediction: Panthers 24, Washington 10

Week 12 – Panthers lose 33-10 to Miami Dolphins

When: Sunday, Nov. 28 at 1:00 PM

Sunday, Nov. 28 at 1:00 PM Spread: Carolina -2

Carolina -2 Moneyline: Panthers -135; Dolphins +115

Panthers -135; Dolphins +115 Over/under: 42

42 Sportsnaut prediction: Panthers 20, Dolphins 13

Week 13 BYE

Week 14 – Carolina Panthers lose 29-21 vs. Atlanta Falcons

When: Sunday, Dec. 12 at 1:00 PM

Sunday, Dec. 12 at 1:00 PM Spread: Panthers -3

Panthers -3 Moneyline: Atlanta +120; Carolina -140

Atlanta +120; Carolina -140 Over/under: 45

45 Sportsnaut prediction: Falcons 32, Panthers 24

Week 15 – Panthers lose 31-14 to Buffalo Bills

When: Sunday, Dec. 19 at 1:00 PM

Sunday, Dec. 19 at 1:00 PM Spread: Bills -10.5

Bills -10.5 Moneyline: Carolina +320; Buffalo -425

Carolina +320; Buffalo -425 Over/under : 44.5

: 44.5 Sportsnaut prediction: Bills 38, Panthers 21

Week 16 – Carolina Panthers lose 32-6 to Tampa Bay Buccaneers

When: Sunday, Dec. 26 at 1:00 PM

Sunday, Dec. 26 at 1:00 PM Spread: Buccaneers -10

Buccaneers -10 Moneyline: Tampa Bay -450; Carolina +340

Tampa Bay -450; Carolina +340 Over/under: 42.5

42.5 Sportsnaut prediction: Buccaneers 42, Panthers 24

Week 17 – Carolina Panthers lose 18-10 to New Orleans Saints

When: Sunday, Jan. 2 at 4:25 PM

Sunday, Jan. 2 at 4:25 PM Spread: Saints -6.5

Saints -6.5 Moneyline: Carolina +230; New Orleans -280

Carolina +230; New Orleans -280 Over/under: 37.5

37.5 Sportsnaut prediction: Panthers 21, Saints 13

Week 18 – Carolina Panthers lose 41-17 to Tampa Bay Buccaneers

When: Sunday, Jan. 9

Sunday, Jan. 9 Spread: Buccaneers -16.5

Buccaneers -16.5 Moneyline: Carolina +950; Tampa Bay -1750

Carolina +950; Tampa Bay -1750 Over/under: 43

43 Sportsnaut prediction: Buccaneers 38, Panthers 17

