2025 NFL Draft team needs: Identifying potential Round 1 draft targets for all 32 teams

It’s the week of the 2025 NFL Draft with all 32 teams hoping to fill their biggest needs for the season ahead. While a majority of the first-round picks will make an impact this fall, all seven rounds are about addressing the NFL Draft team needs for each club. Here, we’re looking at positions each club might address across all three days and potential 2025 NFL Draft targets for every team in the first round.

Let’s dive into our list of NFL Draft team needs for all 32 teams and potential Round 1 targets, along with Round 2 targets for the top 10 picks. Our list orders teams based on the current draft order.

1. Tennessee Titans

Tennessee Titans draft needs 2025: QB, WR, EDGE, LB

QB, WR, EDGE, LB Tennessee Titans draft targets 2025: Round 1 – Cam Ward, Round 2 – WR Luther Burden III, EDGE James Pearce Jr, EDGE Landon Jackson, WR Emeka Egbuka

2. Cleveland Browns

Cleveland Browns draft needs 2025: QB, WR, CB, OL, EDGE, RB

QB, WR, CB, OL, EDGE, RB Cleveland Browns draft targets 2025: Round 1 – CB/WR Travis Hunter, Round 2- QB Tyler SHough, QB Jaxson Dart, OL Josh Simmons, OT Josh Connerly Jr, EDGE Nic Scourton

3. New York Giants

New York Giants. draft needs 2025: QB, OL, EDGE, WR, LB

QB, OL, EDGE, WR, LB New York Giants draft targets 2025: Round 1 – EDGE Abdul Carter, WR/CB Travis Hunter, Round 2 – WR Luther Burden III, WR Emeka Egbuka, WR Jayden Higgins, OT Aireontae Ersery, CB Trey Amos

4. New England Patriots

5. Jacksonville Jaguars

Jacksonville Jaguars draft needs 2025: DT, CB, S, OL, WR, RB

DT, CB, S, OL, WR, RB Jacksonville Jaguars draft targets 2025: Round 1 – DT Mason Graham, CB Will Campbell, RB Ashton Jeanty, OL Armand Membou, Round 2 – S Nick Emmanwori, CB Maxwell Hairston, CB Trey Amos

6. Las Vegas Raiders

7. New York Jets

New York Jets draft needs 2025: OT, WR, TE, S, DL, CB, QB

OT, WR, TE, S, DL, CB, QB New York Jets draft targets 2025: Round 1 – OT Armand Membou, TE Tyler Warren, TE Colston Loveland, Round 2 – OT Aireonta Ersery, OL Donovan Jackson, TE Mason Taylor, DT Tyleik Williams

8. Carolina Panthers

Carolina Panthers draft needs 2025: EDGE, LB, CB, S, WR

EDGE, LB, CB, S, WR Carolina Panthers draft targets 2025: Round 1 – LB/EDGE Jalon Walker, EDGE Mykel Williams, EDGE Mike Green, Round 2 – CB Maxwell Hairston, WR Emeka Egbuka, EDGE James Pearce Jr, LB Carson Schwesinger, EDGE Nic Scourton, S Xavier Watts

9. New Orleans Saints

New Orleans Saints draft needs 2025: QB, CB, EDGE, S, DT, WR

QB, CB, EDGE, S, DT, WR New Orleans Saints draft targets 2025: Round 1 – QB Shedeur Sanders, QB Jaxson Dart, CB Will Johnson, EDGE/LB Javon Walker, Round 2 – QB Jalen Milroe, QB Tyler Shough, CB Shavon Revel Jr

10. Chicago Bears

Chicago Bears draft needs 2025: RB, OL, EDGE, S, TE

RB, OL, EDGE, S, TE Chicago Bears draft targets 2025: Round 1 – RB Ashton Jeanty, RB Omarion Hampton, OT Josh Simmons, EDGE Mike Green, EDGE Mykel Williams, Round 2 – TE Mason Taylor, CB Shavon Revel Jr

11. San Francisco 49ers

San Francisco 49ers draft needs 2025: DT, EDGE, CB, OL, RB

DT, EDGE, CB, OL, RB San Francisco 49ers draft targets 2025: EDGE Mike Green, EDGE Shemar Stewart, DT Derrick Harmon, OT Armand Membou, OL Kelvin Banks Jr, CB Jahdae Barron, CB Will Johnson

12. Dallas Cowboys

Dallas Cowboys draft needs 2025: WR, RB, LB, DL, CB

WR, RB, LB, DL, CB Dallas Cowboys draft targets 2025: WR Tetairoa McMillan, WR Matthew Golden, RB Omarion Hampton, RB Ashton Jeanty, LB Jihaad Campbell, EDGE Shemar Stewart

13. Miami Dolphins

Miami Dolphins draft needs 2025: OL, CB, S, TE, WR, DL

OL, CB, S, TE, WR, DL Miami Dolphins draft targets 2025: OL Kelvin Banks Jr, OT Josh Simmons, iOL Grey Zabel, CB WIll Johnson, CB Jahdae Barron, S Malaki Starks, TE Colston Loveland, TE Tyler Warren

14. Indianapolis Colts

Indianapolis Colts draft needs 2025: TE, OL, EDGE, LB, CB

TE, OL, EDGE, LB, CB Indianapolis Colts draft targets 2025: TE Colston Loveland, TE Tyler Warren, iOL Grey Zabel, OL Kelvin Banks Jr, EDGE Shemar Stewart, LB Jihaad Campbell

15. Atlanta Falcons

Atlanta Falcons draft needs 2025: EDGE, DT, CB, OL, S

EDGE, DT, CB, OL, S Atlanta Falcons draft targets 2025: EDGE Shemar Stewart, EDGE Mykel Williams, EDGE Mike Green, EDGE Donovan Ezeiruaku, DT Derrick Harmon, DT Kenneth Grant

16. Arizona Cardinals

Arizona Cardinals draft needs 2025: OL, EDGE, WR, DT, CB

OL, EDGE, WR, DT, CB Arizona Cardinals draft targets 2025: DT Walter Nolen, DT Kenneth Grant, CB Jahdae Barron, CB Trey Amos, iOL Tyler Booker, OT Josh Simmons, OT Josh Conerly Jr

17. Cincinnati Bengals

Cincinnati Bengals draft needs 2025: EDGE, LB, S, OL, CB

EDGE, LB, S, OL, CB Cincinnati Bengals draft targets 2025: LB Jihaad Campbell, EDGE Mike Green, EDGE Donovan Ezeiruaku, S Malki Starks, DT Derrick Harmon, DT Walter Nolen, DT Kenneth Grant

18. Seattle Seahawks

Seattle Seahawks draft needs 2025: iOL, WR, TE, CB, S

iOL, WR, TE, CB, S Seattle Seahawks draft targets 2025: iOL Grey Zabel, iOL Tyler Booker, iOL Donovan Jackson, TE Colston Loveland, WR Matthew Golden, S Nick Emmanwori, CB Trey Amos

19. Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers draft needs 2025: LB, CB, EDGE, S

LB, CB, EDGE, S Tampa Bay Buccaneers draft targets 2025: LB Jihaad Campbell, CB Trey Amos, CB Maxwell Hairston, EDGE Donovan Ezeiruaku, EDGE Mykel Williams, EDGE James Pearce Jr

20. Denver Broncos

Denver Broncos draft needs 2025: RB, WR, TE, CB, DL

RB, WR, TE, CB, DL Denver Broncos draft targets 2025: RB Omarion Hampton, WR Matthew Golden, WR Emeka Egbuka, WR Luther Buren III, CB Maxwell Hairston, CB Trey Amos

21. Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers draft needs 2025: QB, DL, OL, RB

QB, DL, OL, RB Pittsburgh Steelers draft targets 2025: QB Shedeur Sanders, QB Jaxson Dart, DT Kenneth Grant, DT Walter Nolen, RB TreVeyon Henderson, OT Josh Conerly Jr, OT Josh Simmons

22. Los Angeles Chargers

Los Angeles Chargers draft needs 2025: TE, WR, DL, iOL, RB

TE, WR, DL, iOL, RB Los Angeles Chargers draft targets 2025: DT Kenneth Grant, DT Walter Nolen, DT Derrick Harmon, TE Colston Loveland, WR Emeka Egbuka, iOL Tyler Booker, iOL Donovan Jackson

23. Green Bay Packers

Green Bay Packers draft needs 2025: CB, EDGE, WR, DT, OL

CB, EDGE, WR, DT, OL Green Bay Packers draft targets 2025: EDGE Mykel Williams, EDGE Donovan Ezeiruaku, CB rey Amos, CB Shavon Revel Jr, WR Emeka Egbuka, DT Derrick Harmon, OT Josh Conerly Jr

24. Minnesota Vikings

Minnesota Vikings draft needs 2025: CB, S, OL, DT

CB, S, OL, DT Minnesota Vikings draft targets 2025: S Malaki Starks, S Nick Emmanwori, DT Walter Nolen, EDGE James Pearce Jr, CB Trey Amos, CB Maxwell Hairston, CB Azareye’h Thomas

25. Houston Texans

Houston Texans draft needs 2025: OL, WR, DT, S

OL, WR, DT, S Houston Texans draft targets 2025: OT Josh Conerly Jr, OT Josh Simmons, OT Kelvin Banks Jr, WR Emeka Egbuka, WR Luther Burden III, DT Walter Nolen, DT Kenneth Grant

26. Los Angeles Rams

Los Angeles Rams draft needs 2025: S, CB, OT, TE, LB, WR

S, CB, OT, TE, LB, WR Los Angeles Rams draft targets 2025: S Nick Emmanwori, S Malaki Starks, CB Shavon Revel Jr, CB Trey Amos, CB Maxwell Hairston, TE Colston Loveland, TE Mason Taylor, OT Josh Simmons

27. Baltimore Ravens

Baltimore Ravens draft needs 2025: OG, CB, S, DT, EDGE

OG, CB, S, DT, EDGE Baltimore Ravens draft targets 2025: iOL Tyler Booker, iOL Donovan Jackson, CB Trey Amos, CB Darien Porter, CB Benjamin Morrison, S Nick Emmanwori, S Malaki Starks, EDGE James Pearce Jr

28. Detroit Lions

Detroit Lions draft needs 2025: EDGE, iOL, DT, S, WR, CB

EDGE, iOL, DT, S, WR, CB Detroit Lions draft targets 2025: DT Derrick Harmon, DT Walter Nolen, EDGE James Pearce Jr, EDGE Nic Scourton, DGE Landon Jackson, WR Luther Burden III,

29. Washington Commanders

Washington Commanders draft needs 2025: EDGE, CB, OL, WR, S

EDGE, CB, OL, WR, S Washington Commanders draft targets 2025: EDGE James Pearce Jr, EDGE Landon Jackson, CB Trey Amos, CB Azareye’h Thomas, CB Shavon Revel jr, WR Emeka Egbuka

30. Buffalo Bills

Buffalo Bills draft needs 2025: DT, EDGE, CB, WR, S

DT, EDGE, CB, WR, S Buffalo Bills draft targets 2025: DT Walter Nolen, DT Derrick Harmon, EDGE Landon Jackson, CB Trey Amos, CB Maxwell Hairston, CB Shavon Revel Jr, S Nick Emmanwori

31. Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs draft needs 2025: DL, OL, EDGE, S, WR

DL, OL, EDGE, S, WR Kansas City Chiefs draft targets 2025: OT Josh Simmons, OT Josh Conerly Jr, OT Aireontae Ersery, DL Tyleik Williams, DT Darius Alexander, EDGE Nic Scourton

32. Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles draft needs 2025: EDGE, DT, LB, OL, WR

EDGE, DT, LB, OL, WR Philadelphia Eagles draft targets 2025: WR Emeka Egbuka, DT Walter Nolen, EDGE Nic Scourton, LB Carson Schweasinger, DT Darius Alexander, EDGE Landon Jackson

