San Diego Padres game today: TV info, scores, stats and upcoming 2024 Padres schedule

Is there a San Diego Padres game today? While there are always MLB games today, it doesn’t mean San Diego will be in action. Here you can find all the information you need on the 2024 Padres schedule.

Related: Top MLB insider links San Diego Padres to pursuit of top slugger in free agency

San Diego Padres game today

When is the next San Diego Padres game? Friday, September 27 Who are they playing? Arizona Diamondbacks Where are the Padres playing? Chase Field What time does the Padres game start? 6:40 PM PT What channel is the Padres game on? San Diego Padres TV Where can we stream the Padres game? MLB.TV Who is starting for the San Diego Padres today? Yu Darvish (6-3, 3.18 ERA)

Note: Schedule subject to change. Updated for each game.

Is there a Padres game today?

There is a Padres game today. The San Diego Padres schedule resumes Friday with a game against the Arizona Diamondbacks.

Also Read: Texas Rangers game today – TV schedule, scores, and upcoming 2024 Rangers schedule

What time is the Padres game today Pacific Time?

The first pitch of the Padres’ next game is at 6:40 PM PT.

What channel is the Padres game on tonight?

All Padres games can be found locally on the newly formed Padres TV. They can also be streamed on MLB.TV and Fubo.

Also Read: How To Watch The San Diego Padres – The Best Options in 2024

Did the Padres win last night?

Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

The Padres lost their most recent game against the Los Angeles Dodgers by a score of 7-2.

Related: Best baseball players of all time

What is the Padres record?

The San Diego Padres record on the current MLB standings is 91-68.

What place are the Padres in right now?

The Padres are second in the National League West standings but own the top spot in the Wild Card race.

Where do the San Diego Padres play?

The Padres play all their home games at Petco Park in San Diego, California.

What time does Petco Park open?

The gates for most San Diego Padres games open two hours before the game time of each contest unless otherwise stated.

Related: Atlanta Braves game today – TV schedule, scores, and upcoming 2024 Braves schedule

San Diego Padres stats 2024

Here are the Padres stats leaders in 2024. Updated every week.

BA: .323, Luis Arraez

.323, Luis Arraez HR: 29, Manny Machado

29, Manny Machado RBI: 104, Manny Machado

104, Manny Machado Hits: 158, Manny Machado

158, Manny Machado Total Bases: 274, Manny Machado

274, Manny Machado SB: 22, Ha-Seong Kim

22, Ha-Seong Kim WAR: 4.3, Jackson Merrill W ins: 14, Dylan Cease

14, Dylan Cease ERA: 3.04, Michael King

3.04, Michael King Strikeouts: 220, Dylan Cease

220, Dylan Cease QS: 16, Dylan Cease

16, Dylan Cease WHIP: 1.02, Robert Suarez

1.02, Robert Suarez Saves: 34, Robert Suarez

34, Robert Suarez WAR: 4.2, Dylan Cease

What is the Padres roster?

Lineup:

C: Kyle Higashioka

1B: Jake Cronenworth

2B: Xander Bogaerts

3B: Manny Machado

SS: Ha-Seong Kim

LF: Jurickson Profar

CF: Jackson Merrill

RF: Fernando Tatis Jr.

DH: Luis Arraez

Starting Rotation:

Dylan Cease

Michael King

Yu Darvish

Joe Musgrove

Martin Perez

Bullpen:

Tanner Scott

Jason Adam

Jeremiah Estrada

Wandy Peralta

Adrian Morejon

Robert Suarez

Related: Highest-paid MLB players

How many home games do the Padres play in 2024?

Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports

The Padres play 81 home games per season, an even split in a 162-game schedule. However, there will only be 79 this year due to them being the home team for their two-game series in South Korea.

Related: MLB MVP race

San Diego Padres schedule 2024 by month

Here is the first half of the Padres schedule in 2024, accounting for each of their games before the All-Star Break in July.

Related: Highest-paid MLB players

Padres schedule – September

Date Opponent Time (ET) TV Info September 1 Padres 4, Rays 3 10:40 AM Padres TV September 2 Padres 3, Tigers 0 3:40 PM Padres TV September 4 Padres 6, Tigers 5 6:40 PM Padres TV September 5 Tigers 4, Padres 3 5:40 PM Padres TV September 6 Padres 5, Giants 1 6:40 PM Padres TV September 7 Giants 6, Padres 3 5:40 PM Padres TV September 8 Giants 7, Padres 6 1:10 PM Padres TV September 10 Padres 7, Mariners 3 6:40 PM Padres TV September 11 Mariners 5, Padres 2 6:40 PM Padres TV September 13 Padres 5, Giants 0 7:15 PM Padres TV September 14 Padres 8, Giants 0 6:05 PM Padres TV September 15 Padres 4, Giants 3 1:05 PM Padres TV September 16 Padres 3, Astros 1 6:40 PM Padres TV September 17 Astros 4, Padres 3 6:40 PM Padres TV September 18 Padres 4, Astros 0 3:40 PM Padres TV September 20 Padres 3, White Sox 2 6:40 PM Padres TV September 21 Padres 6, White Sox 2 5:40 PM Padres TV September 22 Padres 4, White Sox 2 1:10 PM Padres TV September 24 Padres 4, Dodgers 2 7:10 PM Padres TV September 25 Dodgers 4, Padres 3 7:10 PM Padres TV September 26 Dodgers 7, Padres 2 7:10 PM Padres TV September 27 Diamondbacks 6:40 PM Padres TV September 28 Diamondbacks 5:10 PM Padres TV September 29 Diamondbacks 12:10 PM Padres TV

2024 San Diego Padres season results

Here are the results from the completed Padres games this season.

March

Date Opponent Time (ET) TV Info March 20 Dodgers 5, Padres 2 6:05 AM ESPN March 21 Padres 15, Dodgers 11 6:05 AM ESPN March 28 Padres 6, Giants 4 4:35 PM Padres TV March 29 Giants 8, Padres 3 9:40 PM Padres TV March 30 Giants 9, Padres 6 7:15 PM FOX March 31 Padres 13, Giants 4 4:10 PM Padres TV

April

Date Opponent Time TV Info April 1 Cardinals 6, Padres 2 9:40 PM Padres TV April 2 Cardinals 5, Padres 2 9:40 PM Padres TV April 3 Padres 3, Cardinals 2 4:10 PM Padres TV April 5 Giants 3, Padres 2 4:35 PM Padres TV April 6 Padres 4, Giants 0 9:05 PM Padres TV April 7 Giants 3, Padres 2 4:05 PM Padres TV April 8 Padres 9, Cubs 8 9:40 PM Padres TV April 9 Cubs 5, Padres 1 10:05 PM Padres TV/TBS April 10 Padres 10, Cubs 2 6:40 PM Padres TV April 12 Padres 8, Dodgers 7 10:10 PM Padres TV April 13 Dodgers 5, Padres 2 9:10 PM Padres TV April 14 Padres 6, Dodgers 3 7 PM ESPN April 15 Padres 7, Brewers 3 7:40 PM Padres TV April 16 Padres 6, Brewers 3 7:40 PM Padres TV April 17 Brewers 1, Padres 0 1:10 PM Padres TV April 19 Blue Jays 5, Padres 1 9:40 PM Padres TV April 20 Blue Jays 5, Padres 2 8:40 PM Padres TV April 21 Padres 6, Blue Jays 3 4:10 PM Padres TV April 22 Padres 3, Rockies 1 8:40 PM Padres TV April 23 Rockies 7, Padres 4 8:40 PM Padres TV April 24 Padres 5, Rockies 2 8:40 PM Padres TV April 25 Rockies 10, Padres 9 3:10 PM Padres TV April 26 Phillies 9, Padres 3 9:40 PM Padres TV April 27 Phillies 5, Padres 1 8:40 PM Padres TV April 28 Phillies 8, Padres 6 4:10 PM Padres TV April 29 Reds 5, Padres 2 9:40 PM Padres TV April 30 Padres 6, Reds 4 9:40 PM Padres TV

May

Date Opponent Time (ET) TV Info May 1 Padres 6, Reds 2 4:10 PM Padres TV May 3 Padres 7, Diamondbacks 1 9:40 PM Padres TV May 4 Padres 13, Diamondbacks 1 8:10 PM Padres TV May 5 Diamondbacks 11, Padres 4 4:10 PM Padres TV May 6 Padres 6, Cubs 3 7:40 PM Padres TV May 7 Cubs 3, Padres 2 7:40 PM Padres TV May 8 Padres 3, Cubs 0 2:20 PM Padres TV May 10 Padres 2, Dodgers 1 9:40 PM Padres TV/ESPN+ May 11 Dodgers 5, Padres 0 8:40 PM Padres TV May 12 Padres 4, Dodgers 0 4:10 PM Padres TV May 13 Rockies 5, Padres 4 9:40 PM Padres TV May 14 Rockies 6, Padres 3 9:40 PM Padres TV May 15 Rockies 8, Rockies 0 4:10 PM Padres TV May 17 Padres 3, Braves 1 7:20 PM Padres TV May 18 PPD 7:15 PM FOX May 19 Padres 9, Braves 1 7 PM ESPN May 20 Braves 6, Padres 5 12:20 PM Padres TV May 21 Reds 2, Padres 0 6:40 PM Padres TV May 22 Padres 7, Reds 3 6:40 PM Padres TV May 23 Padres 6, Reds 4 1:10 PM Padres TV May 24 Yankees 8, Padres 0 9:40 PM Padres TV May 25 Yankees 4, Padres 1 9:40 PM Padres TV May 26 Padres 5, Yankees 2 4:10 PM Padres TV May 27 Padres 2, Marlins 1 6:40 PM Padres TV May 28 Padres 4, Marlins 0 9:40 PM Padres TV May 29 Marlins 9, Padres 1 4:10 PM Padres TV May 31 Padres 11, Royals 8 8:10 PM Padres TV

June

Date Opponent Time (ET) TV Info June 1 Padres 7, Royals 3 4:10 PM Padres TV June 2 Royals 4, Padres 3 2:10 PM Padres TV June 3 Angels 2, Padres 1 9:38 PM Padres TV June 4 Angels 4, Padres 2 9:38 PM Padres TV June 5 Angels 3, Padres 2 9:38 PM Padres TV June 6 Diamondbacks 4, Padres 3 9:40 PM Padres TV June 7 Padres 10, Diamondbacks 3 9:40 PM Padres TV June 8 Padres 13, Diamondbacks 1 8:40 PM Padres TV June 9 Diamondbacks 9, Padres 3 4:10 PM Padres TV June 10 Padres 6, Athletics 1 9:40 PM Padres TV June 11 Padres 4, Athletics 3 9:40 PM Padres TV June 12 Padres 5, Athletics 4 4:10 PM Padres TV June 14 Mets 2, Padres 1 7:10 PM Padres TV June 15 Mets 5, Padres 1 4:10 PM Padres TV June 16 Mets 11, Padres 6 1:40 PM Padres TV June 17 Phillies 9, Padres 2 6:40 PM Padres TV June 18 Phillies 4, Padres 3 6:40 PM Padres TV June 19 Padres 5, Phillies 2 1:05 PM Padres TV June 20 Padres 7, Brewers 6 9:40 PM Padres TV June 21 Padres 9, Brewers 5 9:40 PM Padres TV June 22 Padres 6, Brewers 4 7:15 PM FOX June 23 Brewers 6, Padres 2 4:10 PM Padres TV June 24 Padres 7, Nationals 6 9:40 PM Padres TV June 25 Padres 9, Nationals 7 9:40 PM Padres TV June 26 Padres 8, Nationals 5 4:10 PM Padres TV June 28 Padres 9, Red Sox 2 7:10 PM AppleTV+ June 29 Padres 11, Red Sox 1 4:10 PM Padres TV June 30 Red Sox 4, Padres 1 1:35 PM Padres TV

July (Pre All-Star Break)

Date Matchup Time (ET) TV Info July 2 Rangers 7, Padres 0 8:05 PM Padres TV July 3 Padres 6, Rangers 4 8:05 PM Padres TV July 4 Padres 3, Rangers 1 2:35 PM Padres TV July 5 Padres 10, Diamondbacks 8 9:40 PM Padres TV July 6 Diamondbacks 7, Padres 5 9:40 PM Padres TV July 7 Diamondbacks 9, Padres 1 4:10 PM Padres TV July 9 Mariners 8, Padres 3 9:40 PM Padres TV July 10 Mariners 2, Padres 0 6:40 PM Padres TV July 12 Braves 6, Padres 1 9:40 PM Padres TV July 13 Padres 4, Braves 0 7:15 PM FOX July 14 Braves 6, Padres 3 4:10 PM Padres TV

July (Post All-Star Break)

Date Matchup Time (ET) TV Info July 19 Guardians 7, Padres 0 4:10 PM AppleTV+ July 20 Padres 7, Guardians 0 4:10 PM Padres TV July 21 Padres 2, Guardians 1 10:40 AM Padres TV July 23 Padres 4, Nationals 0 3:45 PM Padres TV July 24 Padres 12, Nationals 3 3:45 PM Padres TV July 25 Padres 3, Nationals 0 9:05 AM Padres TV July 26 Padres 6, Orioles 4 4:05 PM Padres TV July 27 Padres 9, Orioles 4 1:05 PM Padres TV/FS1 July 28 Orioles 8, Padres 6 10:35 AM Padres TV July 30 Padres 6, Dodgers 5 6:40 PM Padres TV July 31 Padres 8, Dodgers 1 5:40 PM Padres TV

August

Date Opponent Time (ET) TV Info August 2 Rockies 5, Padres 2 6:40 PM Padres TV August 3 Padres 3, Rockies 2 5:40 PM Padres TV August 4 Padres 10, Rockies 2 1:10 PM Padres TV August 6 Padres 6, Pirates 0 3:40 PM Padres TV/FS1 August 7 Padres 9, Pirates 8 3:40 PM Padres TV August 8 Paders 7, Pirates 6 9:35 AM Padres TV August 9 Padres 6, Marlins 2 4:10 PM Padres TV August 10 Padres 9, Marlins 8 1:10 PM Padres TV August 11 Marlins 7, Padres 6 10:40 AM Padres TV August 12 Padres 2, Pirates 1 6:40 PM Padres TV August 13 Padres 3, Pirates 0 6:40 PM Padres TV August 14 Padres 8, Pirates 2 1:10 PM Padres TV August 16 Rockies 7, Padres 3 5:40 PM Padres TV August 17 Padres 8, Rockies 3 5:10 PM Padres TV August 18 Rockies 3, Padres 2 12:10 PM Padres TV August 19 Padres 5, Twins 3 6:40 PM Padres TV/FS1 August 20 Padres 7, Twins 5 6:40 PM Padres TV August 21 Twins 11, Padres 4 3:40 PM Padres TV August 22 Mets 8, Padres 3 6:40 PM Padres TV August 23 Padres 7, Mets 0 6:40 PM Padres TV August 24 Mets 7, Padres 1 5:40 PM Padres TV August 25 Padres 3, Mets 2 1:10 PM Padres TV August 26 Padres 7, Cardinals 4 4:45 PM Padres TV August 27 Padres 7, Cardinals 5 4:45 PM Padres TV August 28 Cardinals 4, Padres 3 4:45 PM Padres TV August 29 Cardinals 4, Padres 1 11:15 AM Padres TV August 30 Padres 13, Rays 5 3:50 PM AppleTV+ August 31 Rays 11, Padres 4 1:10 PM Padres TV

San Diego Padres record by year