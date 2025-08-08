rangers game today
Credit: Jerome Miron-Imagn Images

Table of contents

Texas Rangers game today

When is the next Texas Rangers game?Friday, August 8
Who are they playing?Philadelphia Phillies
Where are the Rangers playing?Globe Life Field
What time does the Rangers game start?7:05 PM CT
What channel is the Rangers game on?CW 33, Victory+
Who is starting for the Texas Rangers today?Merrill Kelly

Note: Schedule subject to change. Updated for each game.

2025 Texas Rangers schedule

rangers game today
Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports

March

DateOpponentTime (CT)TV Info
March 27Red Sox 5, Rangers 23:05 PMRangers Sports Network
March 28Rangers 4, Red Sox 17:05 PMCW 33
March 29Rangers 4, Red Sox 36:05 PMRangers Sports Network
March 30Rangers 3, Red Sox 21:35 PMRangers Sports Network
March 31Reds 13, Rangers 45:40 PMRangers Sports Network

April

DateOpponentTime (CT)TV Info
April 1Rangers 1, Reds 05:40 PMRangers Sports Network
April 2Rangers 1, Reds 011:40 AMRangers Sports Network
April 4Rangers 5, Rays 27:05 PMAppleTV+
April 5Rangers 6, Rays 46:05 PMRangers Sports Network
April 6Rangers 4, Rays 31:35 PMRangers Sports Network
April 7Cubs 7, Rangers 06:40 PMRangers Sportsnetwork
April 8Cubs 10, Rangers 66:40 PMRangers Sports Network
April 9Rangers 6, Cubs 21:20 PMRangers Sports Network
April 11Mariners 5, Rangers 38:40 PMRangers Sports Network
April 12Mariners 9, Rangers 28:40 PMRangers Sports Network
April 13Mariners 3, Rangers 13:10 PMRangers Sports Network
April 15Rangers 4, Angels 07:05 PMRangers Sports Network
April 16Rangers 3, Angels 17:05 PMRangers Sports Network
April 17Rangers 5, Angels 37:05 PMRangers Sports Network
April 18Dodgers 3, Rangers 07:05 PMCW 33
April 19Rangers 4, Dodgers 33:05 PMFOX
April 20Dodgers 1, Rangers 01:35 PMRangers Sports Network
April 22Rangers 8, Athletics 59:05 PMRangers Sports Network
April 23Athletics 5, Rangers 29:05 PMRangers Sports Network
April 24Athletics 4, Rangers 39:05 PMRangers Sports Network
April 25Rangers 2, Giants 09:15 PMAppleTV+
April 26Giants 3, Rangers 23:05 PMFOX
April 27Giants 3, Rangers 23:05 PMRangers Sports Network
April 28Athletics 2, Rangers 17:05 PMRangers Sports Network
April 29Rangers 15, Athletics 27:05 PMRangers Sports Network
April 30Athletics 7, Rangers 17:05 PMRangers Sports Network

May

DateOpponentTime (CT)TV Info
May 1Athletics 3, Rangers 01:35 PMRangers Sports Network
May 2Mariners 13, Rangers 17:05 PMCW 33
May 3Mariners 2, Rangers 16:05 PMRangers Sports Network
May 4Rangers 8, Mariners 11:35 PMRangers Sports Network
May 6Rangers 6, Red Sox 15:45 PMRangers Sports Network
May 7Red Sox 6, Rangers 45:45 PMRangers Sports Network
May 8Red Sox 5, Rangers 012:35 PMRangers Sports Network
May 9Tigers 2, Rangers 15:40 PMRangers Sports Network
May 10Rangers 10, Tigers 35:10 PMRangers Sports Network
May 11Rangers 6, Tigers 112:40 PMRangers Sports Network
May 12Ranger 2, Rockies 17:05 PMRangers Sports Network
May 13Rangers 4, Rockies 17:05 PMRangers Sports Network
May 14Rangers 8, Rockies 37:05 PMRangers Sports Network
May 15Rangers 1, Astros 07:05 PMRangers Sports Network
May 16Astros 6, Rangers 37:05 PMAppleTV+
May 17Rangers 5, Astros 16:05 PMRangers Sports Network
May 18Astros 4, Rangers 312:05 PMRoku
May 20Yankees 5, Rangers 26:05 PMRangers Sports Network
May 21Yankees 4, Rangers 36:05 PMRangers Sports Network
May 22Yankees 1, Rangers 012:35 PMRangers Sports Network
May 23White Sox 4, Rangers 16:40 PMCW 33
May 24White Sox 10, Rangers 53:10 PMRangers Sports Network
May 25Rangers 5, White Sox 41:10 PMRangers Sports Network
May 26Blue Jays 2, Rangers 13:05 PMRangers Sports Network
May 27Rangers 2, Blue Jays 07:05 PMRangers Sports Network
May 28Blue Jays 2, Rangers 07:05 PMRangers Sports Network
May 30Rangers 11, Cardinals 17:05 PMCW 33
May 31Cardinals 2, Rangers 03:05 PMRangers Sports Network

June

DateOpponentTime (CT)TV Info
June 1Rangers 8, Cardinals 112:05 PMRoku
June 3Rays 5, Rangers 16:35 PMRangers Sports Network
June 4Rays 5, Rangers 46:35 PMRangers Sports Network
June 5Rays 4, Rangers 36:35 PMRangers Sports Network
June 6Nationals 2, Rangers 05:45 PMRangers Sports Network
June 7Rangers 5, Nationals 03:05 PMRangers Sports Network
June 8Rangers 16, Nationals 412:35 PMRangers Sports Network
June 10Rangers 16, Twins 26:40 PMRangers Sports Network
June 11Twins 6, Rangers 26:40 PMRangers Sports Network
June 12Rangers 16, Twins 312:10 PMRangers Sports Network
June 13Rangers 3, White Sox 17:05 PMCW 33
June 14Rangers 5, White Sox 43:05 PMRangers Sports Network
June 15Rangers 2, White Sox 11:35 PMRangers Sports Network
June 17Royals 6, Rangers 17:05 PMRangers Sports Network
June 18Royals 6, Rangers 37:05 PMRangers Sports Network
June 19Royals 4, Rangers 11:35 PMRangers Sports Network
June 20Rangers 6, Pirates 25:40 PMCW 33
June 21Rangers 3, Pirates 23:05 PMRangers Sports Network
June 22Pirates 8, Rangers 312:35 PMRangers Sports Network
June 23Orioles 6, Rangers 05:35 PMRangers Sports Network
June 24Rangers 6, Orioles 55:35 PMRangers Sports Network
June 25Rangers 7, Orioles 05:35 PMRangers Sports Network
June 27Mariners 7, Rangers 67:05 PMRangers Sports Network
June 28Rangers 3, Mariners 23:05 PMRangers Sports Network
June 29Mariners 6, Rangers 41:35 PMRangers Sports Network
June 30Orioles 10, Rangers 67:05 PMRangers Sports Network

July (Pre All-Star Break)

DateMatchupTime (CT)TV Info
July 1Rangers 10, Orioles 27:05 PMRangers Sports Network
July 2Rangers 6, Orioles 07:05 PMRangers Sports Network
July 4Padres 3, Rangers 25:40 PMCW 33
July 5Rangers 7, Padres 48:40 PMRangers Sports Network
July 6Padres 4, Rangers 18:10 PMRangers Sports Network
July 7Angels 6, Rangers 58:38 PMRangers Sports Network
July 8Rangers 13, Angels 18:38 PMRangers Sports Network
July 9Angels 11, Rangers 88:38 PMRangers Sports Network
July 10Rangers 11, Angels 48:38 PMRangers Sports Network
July 11Rangers 7, Astros 37:10 PMCW 33
July 12Astros 5, Rangers 46:35 PMFOX
July 13Rangers 5, Astros 11:10 PMRangers Sports Network

July (Post-All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 18Rangers 2, Detroit 07:05 PMCW 33, Victory+
July 19Rangers 4, Detroit 16:05 PMRangers Sports Network, Victory+
July 20Detroit 2, Rangers 16:10 PMESPN
July 21Rangers 7, Athletics 27:05 PMRangers Sports Network, Victory+
July 22Rangers 6, Athletics 27:05 PMRangers Sports Network, Victory+
July 23Rangers 2, Athletics 17:05 PMRangers Sports Network, Victory+
July 25Rangers 8, Braves 37:05 PMCW 33, Victory+
July 26Rangers 6, Braves 56:05 PMRangers Sports Network, Victory+
July 27Rangers 8, Braves 11:35 PMRangers Sports Network, Victory+
July 28Angels 6, Rangers 48:38 PMRangers Sports Network, Victory+
July 29Angels 8, Rangers 58:38 PMRangers Sports Network, Victory+
July 30Rangers 6, Angels 38:38 PMRangers Sports Network, Victory+
July 31 Mariners 6, Rangers 08:40 PMRangers Sports Network, Victory+

August

DateOpponentTime (ET)TV Info
August 1Mariners 4, Rangers 39:10 PMRangers Sports Network, Victory+
August 2Rangers 6, Mariners 49:10 PMRangers Sports Network, Victory+
August 3Mariners 5, Rangers 43:10 PMRangers Sports Network, Victory+
August 4Rangers 8, Yankees 57:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 5Rangers 2, Yankees 07:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 6Yankees 3, Rangers 21:35 PMRangers Sports Network, Victory+
August 8Phillies7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 9Phillies6:15 PMRangers Sports Network, Victory+
August 10Phillies1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
August 11Diamondbacks7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 12Diamondbacks7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 13Diamondbacks1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
August 15@ Blue Jays6:07 PMRangers Sports Network, Victory+
August 16@ Blue Jays2:07 PMRangers Sports Network, Victory+
August 17@ Blue Jays12:37 PMRangers Sports Network, Victory+
August 18 @ Royals6:40 PMRangers Sports Network, Victory+
August 19@ Royals6:40 PMRangers Sports Network, Victory+
August 20@ Royals6:40 PMRangers Sports Network, Victory+
August 21@ Royals1:10 PMRangers Sports Network, Victory+
August 22Guardians7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 23Guardians6:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 24Guardians1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
August 25Angels7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 26Angels7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 27Angels7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 29@ Athletics9:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 30@ Athletics9:05 PMRangers Sports Network, Victory+
August 31@ Athletics3:05 PMRangers Sports Network, Victory+

September

DateOpponentTime (ET)TV Info
September 1@ Diamondbacks7:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 2@ Diamondbacks8:40 PMRangers Sports Network, Victory+
September 3@ Diamondbacks2:40 PMRangers Sports Network, Victory+
September 5Astros7:05 PMCW 33, Victory+
September 6Astros6:15 PMFOX
September 7Astros1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
September 8Brewers7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
September 9Brewers7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
September 10Brewers1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
September 12@ Mets6:05 PMRangers Sports Network, Victory+
September 13@ Mets3:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 14@ Mets12:40 PMRangers Sports Network, Victory+
September 15@ Astros7:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 16@ Astros7:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 17@ Astros7:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 19Marlins7:05 PMCW 33, Victory+
September 20Marlins6:05 PMRangers Sports Network, Victory+
September 21Marlins1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
September 23Twins7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
September 24Twins7:05 PMRangers Sports Network, Victory+
September 25Twins1:35 PMRangers Sports Network, Victory+
September 26@ Guardians6:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 27@ Guardians5:10 PMRangers Sports Network, Victory+
September 28@ Guardians2:10 PMRangers Sports Network, Victory+

Texas Rangers schedule FAQ

What channel is the Rangers game on tonight?

Today’s Rangers games will air at 7:05 on CW 33 and Victory+.

Did the Rangers win last night?

The Rangers’ last game was a 3-2 loss against the Yankees.

What radio station is the Texas Rangers game on today?

Local Arlington, Texas, station 105.3 The Fan is the official radio home of the Texas Rangers.

What time do gates open for the Rangers game today?

The gates for most Texas Rangers games open two hours before the game time of each contest unless otherwise stated.

By Jason Burgos
After earning his journalism degree in 2017, Jason Burgos served as a contributor to several sites, including MMA Sucka ... More about Jason Burgos
Mentioned in this article:

More About:
0What do you think?Post a comment.