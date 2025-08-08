Table of contents
Texas Rangers game today
|When is the next Texas Rangers game?
|Friday, August 8
|Who are they playing?
|Philadelphia Phillies
|Where are the Rangers playing?
|Globe Life Field
|What time does the Rangers game start?
|7:05 PM CT
|What channel is the Rangers game on?
|CW 33, Victory+
|Who is starting for the Texas Rangers today?
|Merrill Kelly
Note: Schedule subject to change. Updated for each game.
2025 Texas Rangers schedule
March
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|TV Info
|March 27
|Red Sox 5, Rangers 2
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|March 28
|Rangers 4, Red Sox 1
|7:05 PM
|CW 33
|March 29
|Rangers 4, Red Sox 3
|6:05 PM
|Rangers Sports Network
|March 30
|Rangers 3, Red Sox 2
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|March 31
|Reds 13, Rangers 4
|5:40 PM
|Rangers Sports Network
April
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|TV Info
|April 1
|Rangers 1, Reds 0
|5:40 PM
|Rangers Sports Network
|April 2
|Rangers 1, Reds 0
|11:40 AM
|Rangers Sports Network
|April 4
|Rangers 5, Rays 2
|7:05 PM
|AppleTV+
|April 5
|Rangers 6, Rays 4
|6:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 6
|Rangers 4, Rays 3
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|April 7
|Cubs 7, Rangers 0
|6:40 PM
|Rangers Sportsnetwork
|April 8
|Cubs 10, Rangers 6
|6:40 PM
|Rangers Sports Network
|April 9
|Rangers 6, Cubs 2
|1:20 PM
|Rangers Sports Network
|April 11
|Mariners 5, Rangers 3
|8:40 PM
|Rangers Sports Network
|April 12
|Mariners 9, Rangers 2
|8:40 PM
|Rangers Sports Network
|April 13
|Mariners 3, Rangers 1
|3:10 PM
|Rangers Sports Network
|April 15
|Rangers 4, Angels 0
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 16
|Rangers 3, Angels 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 17
|Rangers 5, Angels 3
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 18
|Dodgers 3, Rangers 0
|7:05 PM
|CW 33
|April 19
|Rangers 4, Dodgers 3
|3:05 PM
|FOX
|April 20
|Dodgers 1, Rangers 0
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|April 22
|Rangers 8, Athletics 5
|9:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 23
|Athletics 5, Rangers 2
|9:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 24
|Athletics 4, Rangers 3
|9:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 25
|Rangers 2, Giants 0
|9:15 PM
|AppleTV+
|April 26
|Giants 3, Rangers 2
|3:05 PM
|FOX
|April 27
|Giants 3, Rangers 2
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 28
|Athletics 2, Rangers 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 29
|Rangers 15, Athletics 2
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|April 30
|Athletics 7, Rangers 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
May
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|TV Info
|May 1
|Athletics 3, Rangers 0
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|May 2
|Mariners 13, Rangers 1
|7:05 PM
|CW 33
|May 3
|Mariners 2, Rangers 1
|6:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 4
|Rangers 8, Mariners 1
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|May 6
|Rangers 6, Red Sox 1
|5:45 PM
|Rangers Sports Network
|May 7
|Red Sox 6, Rangers 4
|5:45 PM
|Rangers Sports Network
|May 8
|Red Sox 5, Rangers 0
|12:35 PM
|Rangers Sports Network
|May 9
|Tigers 2, Rangers 1
|5:40 PM
|Rangers Sports Network
|May 10
|Rangers 10, Tigers 3
|5:10 PM
|Rangers Sports Network
|May 11
|Rangers 6, Tigers 1
|12:40 PM
|Rangers Sports Network
|May 12
|Ranger 2, Rockies 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 13
|Rangers 4, Rockies 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 14
|Rangers 8, Rockies 3
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 15
|Rangers 1, Astros 0
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 16
|Astros 6, Rangers 3
|7:05 PM
|AppleTV+
|May 17
|Rangers 5, Astros 1
|6:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 18
|Astros 4, Rangers 3
|12:05 PM
|Roku
|May 20
|Yankees 5, Rangers 2
|6:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 21
|Yankees 4, Rangers 3
|6:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 22
|Yankees 1, Rangers 0
|12:35 PM
|Rangers Sports Network
|May 23
|White Sox 4, Rangers 1
|6:40 PM
|CW 33
|May 24
|White Sox 10, Rangers 5
|3:10 PM
|Rangers Sports Network
|May 25
|Rangers 5, White Sox 4
|1:10 PM
|Rangers Sports Network
|May 26
|Blue Jays 2, Rangers 1
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 27
|Rangers 2, Blue Jays 0
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 28
|Blue Jays 2, Rangers 0
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|May 30
|Rangers 11, Cardinals 1
|7:05 PM
|CW 33
|May 31
|Cardinals 2, Rangers 0
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
June
|Date
|Opponent
|Time (CT)
|TV Info
|June 1
|Rangers 8, Cardinals 1
|12:05 PM
|Roku
|June 3
|Rays 5, Rangers 1
|6:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 4
|Rays 5, Rangers 4
|6:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 5
|Rays 4, Rangers 3
|6:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 6
|Nationals 2, Rangers 0
|5:45 PM
|Rangers Sports Network
|June 7
|Rangers 5, Nationals 0
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 8
|Rangers 16, Nationals 4
|12:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 10
|Rangers 16, Twins 2
|6:40 PM
|Rangers Sports Network
|June 11
|Twins 6, Rangers 2
|6:40 PM
|Rangers Sports Network
|June 12
|Rangers 16, Twins 3
|12:10 PM
|Rangers Sports Network
|June 13
|Rangers 3, White Sox 1
|7:05 PM
|CW 33
|June 14
|Rangers 5, White Sox 4
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 15
|Rangers 2, White Sox 1
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 17
|Royals 6, Rangers 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 18
|Royals 6, Rangers 3
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 19
|Royals 4, Rangers 1
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 20
|Rangers 6, Pirates 2
|5:40 PM
|CW 33
|June 21
|Rangers 3, Pirates 2
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 22
|Pirates 8, Rangers 3
|12:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 23
|Orioles 6, Rangers 0
|5:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 24
|Rangers 6, Orioles 5
|5:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 25
|Rangers 7, Orioles 0
|5:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 27
|Mariners 7, Rangers 6
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 28
|Rangers 3, Mariners 2
|3:05 PM
|Rangers Sports Network
|June 29
|Mariners 6, Rangers 4
|1:35 PM
|Rangers Sports Network
|June 30
|Orioles 10, Rangers 6
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
July (Pre All-Star Break)
|Date
|Matchup
|Time (CT)
|TV Info
|July 1
|Rangers 10, Orioles 2
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|July 2
|Rangers 6, Orioles 0
|7:05 PM
|Rangers Sports Network
|July 4
|Padres 3, Rangers 2
|5:40 PM
|CW 33
|July 5
|Rangers 7, Padres 4
|8:40 PM
|Rangers Sports Network
|July 6
|Padres 4, Rangers 1
|8:10 PM
|Rangers Sports Network
|July 7
|Angels 6, Rangers 5
|8:38 PM
|Rangers Sports Network
|July 8
|Rangers 13, Angels 1
|8:38 PM
|Rangers Sports Network
|July 9
|Angels 11, Rangers 8
|8:38 PM
|Rangers Sports Network
|July 10
|Rangers 11, Angels 4
|8:38 PM
|Rangers Sports Network
|July 11
|Rangers 7, Astros 3
|7:10 PM
|CW 33
|July 12
|Astros 5, Rangers 4
|6:35 PM
|FOX
|July 13
|Rangers 5, Astros 1
|1:10 PM
|Rangers Sports Network
July (Post-All-Star Break)
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|TV Info
|July 18
|Rangers 2, Detroit 0
|7:05 PM
|CW 33, Victory+
|July 19
|Rangers 4, Detroit 1
|6:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 20
|Detroit 2, Rangers 1
|6:10 PM
|ESPN
|July 21
|Rangers 7, Athletics 2
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 22
|Rangers 6, Athletics 2
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 23
|Rangers 2, Athletics 1
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 25
|Rangers 8, Braves 3
|7:05 PM
|CW 33, Victory+
|July 26
|Rangers 6, Braves 5
|6:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 27
|Rangers 8, Braves 1
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 28
|Angels 6, Rangers 4
|8:38 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 29
|Angels 8, Rangers 5
|8:38 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 30
|Rangers 6, Angels 3
|8:38 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|July 31
|Mariners 6, Rangers 0
|8:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
August
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|August 1
|Mariners 4, Rangers 3
|9:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 2
|Rangers 6, Mariners 4
|9:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 3
|Mariners 5, Rangers 4
|3:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 4
|Rangers 8, Yankees 5
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 5
|Rangers 2, Yankees 0
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 6
|Yankees 3, Rangers 2
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 8
|Phillies
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 9
|Phillies
|6:15 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 10
|Phillies
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 11
|Diamondbacks
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 12
|Diamondbacks
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 13
|Diamondbacks
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 15
|@ Blue Jays
|6:07 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 16
|@ Blue Jays
|2:07 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 17
|@ Blue Jays
|12:37 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 18
|@ Royals
|6:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 19
|@ Royals
|6:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 20
|@ Royals
|6:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 21
|@ Royals
|1:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 22
|Guardians
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 23
|Guardians
|6:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 24
|Guardians
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 25
|Angels
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 26
|Angels
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 27
|Angels
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 29
|@ Athletics
|9:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 30
|@ Athletics
|9:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|August 31
|@ Athletics
|3:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
September
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|September 1
|@ Diamondbacks
|7:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 2
|@ Diamondbacks
|8:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 3
|@ Diamondbacks
|2:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 5
|Astros
|7:05 PM
|CW 33, Victory+
|September 6
|Astros
|6:15 PM
|FOX
|September 7
|Astros
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 8
|Brewers
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 9
|Brewers
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 10
|Brewers
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 12
|@ Mets
|6:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 13
|@ Mets
|3:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 14
|@ Mets
|12:40 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 15
|@ Astros
|7:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 16
|@ Astros
|7:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 17
|@ Astros
|7:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 19
|Marlins
|7:05 PM
|CW 33, Victory+
|September 20
|Marlins
|6:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 21
|Marlins
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 23
|Twins
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 24
|Twins
|7:05 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 25
|Twins
|1:35 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 26
|@ Guardians
|6:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 27
|@ Guardians
|5:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
|September 28
|@ Guardians
|2:10 PM
|Rangers Sports Network, Victory+
Texas Rangers schedule FAQ
What channel is the Rangers game on tonight?
Today’s Rangers games will air at 7:05 on CW 33 and Victory+.
Did the Rangers win last night?
The Rangers’ last game was a 3-2 loss against the Yankees.
What radio station is the Texas Rangers game on today?
Local Arlington, Texas, station 105.3 The Fan is the official radio home of the Texas Rangers.
What time do gates open for the Rangers game today?
The gates for most Texas Rangers games open two hours before the game time of each contest unless otherwise stated.
