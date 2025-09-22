The first three weeks of the 2025 season are now in the books, providing a larger sample size of NFL stats to help shape fantasy football rankings and weigh the matchups any given week. While analysis will get even better as more data becomes available, there’s enough now to help determine good and bad matchups in the upcoming action for Week 4.

Let’s dive into our Week 4 fantasy rankings. As we did last week, we’ll provide updates on Tuesday and Friday with some NFL stats on specific matchups and players at quarterback, wide receiver and running back.

Week 4 Fantasy QB Rankings: Best Fantasy Quarterbacks this Week

Rank Position Opponent 1 Josh Allen vs Saints 2 Justin Herbert @ Giants 3 Baker Mayfield vs Eagles 4 Lamar Jackson @ Chiefs 5 Jalen Hurts @ Buccaneers 6 Jordan Love @ Cowboys 7 Jayden Daniels (Q – Knee) @ Falcons 8 Caleb Williams @ Raiders 9 Patrick Mahomes vs Ravens 10 Justin Fields (Q – Concussion) @ Dolphins 11 Matthew Stafford vs COlts 12 Geno Smith vs Bears 13 Drake Maye vs Panthers 14 Daniel Jones @ Rams 15 Tua Tagovailoa vs Jets 16 Jared Goff vs Browns 17 Dak Prescott vs Packers 18 Brock Purdy (Q – Toe) vs Jaguars 19 Kyler Murray vs Seahawks 20 Carson Wentz vs Steelers

Week 4 Fantasy RB Rankings: Best Fantasy Running Backs This Week

Rank Position Opponent 1 Jonathan Taylor @ Rams 2 Derrick Henry @ Chiefs 3 Christian McCaffrey vs Jaguars 4 Bijan Robinson vs Commanders 5 De’Von Achane vs Jets 6 Saquon Barkley @ Buccaneers 7 Jahmyr Gibbs vs Browns 8 James Cook vs Saints 9 Jordan Mason vs Steelers 10 Kyren Williams vs Colts 11 Omarion Hampton @ Giants 12 Josh Jacobs @ Cowboys 13 Bucky Irving vs Eagles 14 Breece Hall @ Dolphins 15 Alvin Kamara @ Bills 16 Rhamondre Stevenson vs Panthers 17 Tony Pollard @ Texans 18 J.K. Dobbins vs Bengals 19 Javonte Williams vs Packers 20 Trey Benson vs Seahawks 21 Chase Brown @ Broncos 22 Ashton Jeanty vs Bears 23 Kenneth Walker III vs Cardinals 24 Quinshon Judkins @ Lions 25 Chuba Hubbard @ Patriots 26 Travis Etienne @ 49ers 27 Jaylen Warren vs VIkings 28 Cam Skattebo vs Chargers 29 D’Andre Swift @ Raiders 30 David Montgomery vs Browns

Week 4 Fantasy WR Rankings: Best Fantasy Receiver This Week

Rank Position Opponent 1 Jaxon Smith-Njigba @ Cardinals 2 Puka Nacua vs Colts 3 Justin Jefferson vs Steelers 4 A.J. Brown vs Buccaneers 5 Amon-Ra St. Brown vs Browns 6 Ja’Marr Chase @ Broncos 7 Garrett Wilson @ Dolphins 8 Nico Collins vs Titans 9 Drake London vs Commanders 10 Emeka Egbuka @ Eagles 11 Malik Nabers vs Chargers 12 Keenan Allen @ Giants 13 Courtland Sutton vs Bengals 14 Ricky Pearsall vs Jaguars 15 George Pickens (if Lamb out) vs Packers 16 Tetarioa McMIllan @ Patriots 17 Rome Odunze @ Raiders 18 Jaylen Waddle vs Jets 19 Davante Adams vs COlts 20 DeVonta Smith vs Buccaneers 21 Michael Pittman Jr @ Rams 22 Tee Higgins vs Broncos 23 Mike Evans (Q – Hamstring) @ Eagles 24 Terry McLaurin @ Falcons 25 Tyreek Hill vs Jets 26 Zay Flowers @ Chiefs 27 Brian Thomas Jr @ 49ers 28 Romeo Doubs @ Packers 29 Keon Coleman vs Saints 30 Marvin Harrison Jr vs Seahawks

Week 4 Fantasy TE Rankings

Rank Position Opponent 1 Tyler Warren @ Rams 2 Trey McBride vs Seahawks 3 Tucker Kraft @ Cowboys 4 Hunter Henry vs Panthers 5 Jake Ferguson vs Packers 6 Brock Bowers vs Bears 7 Sam LaPorta vs Browns 8 T.J. Hockenson vs Steelers 9 Dalton Kincaid vs Saints 10 Juwan Johnson @ Bills 11 Travis Kelce vs Ravens 12 Kyle Pitts vs Commanders 13 David Njoku @ Lions 14 Chig Okonkwo @ Texans 15 Brenton Strange @ 49ers 16 Zach Ertz @ Falcons 17 Harold Fannin Jr @ Lions 18 Mark Andrews @ Chiefs 19 Dalton Schultz vs Titans 20 Jonnu Smith vs Vikings

