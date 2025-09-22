The first three weeks of the 2025 season are now in the books, providing a larger sample size of NFL stats to help shape fantasy football rankings and weigh the matchups any given week. While analysis will get even better as more data becomes available, there’s enough now to help determine good and bad matchups in the upcoming action for Week 4.
Let’s dive into our Week 4 fantasy rankings. As we did last week, we’ll provide updates on Tuesday and Friday with some NFL stats on specific matchups and players at quarterback, wide receiver and running back.
Related: NFL Week 4 Predictions, Projecting Every Game on NFL Schedule
Week 4 Fantasy QB Rankings: Best Fantasy Quarterbacks this Week
|Rank
|Position
|Opponent
|1
|Josh Allen
|vs Saints
|2
|Justin Herbert
|@ Giants
|3
|Baker Mayfield
|vs Eagles
|4
|Lamar Jackson
|@ Chiefs
|5
|Jalen Hurts
|@ Buccaneers
|6
|Jordan Love
|@ Cowboys
|7
|Jayden Daniels (Q – Knee)
|@ Falcons
|8
|Caleb Williams
|@ Raiders
|9
|Patrick Mahomes
|vs Ravens
|10
|Justin Fields (Q – Concussion)
|@ Dolphins
|11
|Matthew Stafford
|vs COlts
|12
|Geno Smith
|vs Bears
|13
|Drake Maye
|vs Panthers
|14
|Daniel Jones
|@ Rams
|15
|Tua Tagovailoa
|vs Jets
|16
|Jared Goff
|vs Browns
|17
|Dak Prescott
|vs Packers
|18
|Brock Purdy (Q – Toe)
|vs Jaguars
|19
|Kyler Murray
|vs Seahawks
|20
|Carson Wentz
|vs Steelers
Read More: NFL Defense Rankings 2025
Week 4 Fantasy RB Rankings: Best Fantasy Running Backs This Week
|Rank
|Position
|Opponent
|1
|Jonathan Taylor
|@ Rams
|2
|Derrick Henry
|@ Chiefs
|3
|Christian McCaffrey
|vs Jaguars
|4
|Bijan Robinson
|vs Commanders
|5
|De’Von Achane
|vs Jets
|6
|Saquon Barkley
|@ Buccaneers
|7
|Jahmyr Gibbs
|vs Browns
|8
|James Cook
|vs Saints
|9
|Jordan Mason
|vs Steelers
|10
|Kyren Williams
|vs Colts
|11
|Omarion Hampton
|@ Giants
|12
|Josh Jacobs
|@ Cowboys
|13
|Bucky Irving
|vs Eagles
|14
|Breece Hall
|@ Dolphins
|15
|Alvin Kamara
|@ Bills
|16
|Rhamondre Stevenson
|vs Panthers
|17
|Tony Pollard
|@ Texans
|18
|J.K. Dobbins
|vs Bengals
|19
|Javonte Williams
|vs Packers
|20
|Trey Benson
|vs Seahawks
|21
|Chase Brown
|@ Broncos
|22
|Ashton Jeanty
|vs Bears
|23
|Kenneth Walker III
|vs Cardinals
|24
|Quinshon Judkins
|@ Lions
|25
|Chuba Hubbard
|@ Patriots
|26
|Travis Etienne
|@ 49ers
|27
|Jaylen Warren
|vs VIkings
|28
|Cam Skattebo
|vs Chargers
|29
|D’Andre Swift
|@ Raiders
|30
|David Montgomery
|vs Browns
Week 4 Fantasy WR Rankings: Best Fantasy Receiver This Week
|Rank
|Position
|Opponent
|1
|Jaxon Smith-Njigba
|@ Cardinals
|2
|Puka Nacua
|vs Colts
|3
|Justin Jefferson
|vs Steelers
|4
|A.J. Brown
|vs Buccaneers
|5
|Amon-Ra St. Brown
|vs Browns
|6
|Ja’Marr Chase
|@ Broncos
|7
|Garrett Wilson
|@ Dolphins
|8
|Nico Collins
|vs Titans
|9
|Drake London
|vs Commanders
|10
|Emeka Egbuka
|@ Eagles
|11
|Malik Nabers
|vs Chargers
|12
|Keenan Allen
|@ Giants
|13
|Courtland Sutton
|vs Bengals
|14
|Ricky Pearsall
|vs Jaguars
|15
|George Pickens (if Lamb out)
|vs Packers
|16
|Tetarioa McMIllan
|@ Patriots
|17
|Rome Odunze
|@ Raiders
|18
|Jaylen Waddle
|vs Jets
|19
|Davante Adams
|vs COlts
|20
|DeVonta Smith
|vs Buccaneers
|21
|Michael Pittman Jr
|@ Rams
|22
|Tee Higgins
|vs Broncos
|23
|Mike Evans (Q – Hamstring)
|@ Eagles
|24
|Terry McLaurin
|@ Falcons
|25
|Tyreek Hill
|vs Jets
|26
|Zay Flowers
|@ Chiefs
|27
|Brian Thomas Jr
|@ 49ers
|28
|Romeo Doubs
|@ Packers
|29
|Keon Coleman
|vs Saints
|30
|Marvin Harrison Jr
|vs Seahawks
Related: Best NFL Wide Receivers 2025
Week 4 Fantasy TE Rankings
|Rank
|Position
|Opponent
|1
|Tyler Warren
|@ Rams
|2
|Trey McBride
|vs Seahawks
|3
|Tucker Kraft
|@ Cowboys
|4
|Hunter Henry
|vs Panthers
|5
|Jake Ferguson
|vs Packers
|6
|Brock Bowers
|vs Bears
|7
|Sam LaPorta
|vs Browns
|8
|T.J. Hockenson
|vs Steelers
|9
|Dalton Kincaid
|vs Saints
|10
|Juwan Johnson
|@ Bills
|11
|Travis Kelce
|vs Ravens
|12
|Kyle Pitts
|vs Commanders
|13
|David Njoku
|@ Lions
|14
|Chig Okonkwo
|@ Texans
|15
|Brenton Strange
|@ 49ers
|16
|Zach Ertz
|@ Falcons
|17
|Harold Fannin Jr
|@ Lions
|18
|Mark Andrews
|@ Chiefs
|19
|Dalton Schultz
|vs Titans
|20
|Jonnu Smith
|vs Vikings
Related: Best NFL Tight Ends 2025
More About: NFL