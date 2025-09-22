week 4 Fantasy Rankings
Credit: Gregory Fisher-Imagn Images

The first three weeks of the 2025 season are now in the books, providing a larger sample size of NFL stats to help shape fantasy football rankings and weigh the matchups any given week. While analysis will get even better as more data becomes available, there’s enough now to help determine good and bad matchups in the upcoming action for Week 4.

Let’s dive into our Week 4 fantasy rankings. As we did last week, we’ll provide updates on Tuesday and Friday with some NFL stats on specific matchups and players at quarterback, wide receiver and running back.

Related: NFL Week 4 Predictions, Projecting Every Game on NFL Schedule

Week 4 Fantasy QB Rankings: Best Fantasy Quarterbacks this Week

Week 4 Fantasy Rankings
Credit: Scott Galvin-Imagn Images
RankPositionOpponent
1Josh Allenvs Saints
2Justin Herbert@ Giants
3Baker Mayfieldvs Eagles
4Lamar Jackson@ Chiefs
5Jalen Hurts@ Buccaneers
6Jordan Love@ Cowboys
7Jayden Daniels (Q – Knee)@ Falcons
8Caleb Williams@ Raiders
9Patrick Mahomesvs Ravens
10Justin Fields (Q – Concussion)@ Dolphins
11Matthew Staffordvs COlts
12Geno Smithvs Bears
13Drake Mayevs Panthers
14Daniel Jones@ Rams
15Tua Tagovailoavs Jets
16Jared Goffvs Browns
17Dak Prescottvs Packers
18Brock Purdy (Q – Toe)vs Jaguars
19Kyler Murrayvs Seahawks
20Carson Wentzvs Steelers

Read More: NFL Defense Rankings 2025

Week 4 Fantasy RB Rankings: Best Fantasy Running Backs This Week

Week 4 Fantasy Rankings, Week 4 Fantasy RB Rankings
Credit: Denny Medley-Imagn Images
RankPositionOpponent
1Jonathan Taylor@ Rams
2Derrick Henry@ Chiefs
3Christian McCaffreyvs Jaguars
4Bijan Robinsonvs Commanders
5De’Von Achanevs Jets
6Saquon Barkley@ Buccaneers
7Jahmyr Gibbsvs Browns
8James Cookvs Saints
9Jordan Masonvs Steelers
10Kyren Williamsvs Colts
11Omarion Hampton@ Giants
12Josh Jacobs@ Cowboys
13Bucky Irvingvs Eagles
14Breece Hall@ Dolphins
15Alvin Kamara@ Bills
16Rhamondre Stevensonvs Panthers
17Tony Pollard@ Texans
18J.K. Dobbinsvs Bengals
19Javonte Williamsvs Packers
20Trey Bensonvs Seahawks
21Chase Brown@ Broncos
22Ashton Jeantyvs Bears
23Kenneth Walker IIIvs Cardinals
24Quinshon Judkins@ Lions
25Chuba Hubbard@ Patriots
26Travis Etienne@ 49ers
27Jaylen Warrenvs VIkings
28Cam Skattebovs Chargers
29D’Andre Swift@ Raiders
30David Montgomeryvs Browns

Week 4 Fantasy WR Rankings: Best Fantasy Receiver This Week

Week 4 Fantasy Rankings
Credit: Mark Hoffman-Imagn Images
RankPositionOpponent
1Jaxon Smith-Njigba@ Cardinals
2Puka Nacuavs Colts
3Justin Jeffersonvs Steelers
4A.J. Brownvs Buccaneers
5Amon-Ra St. Brownvs Browns
6Ja’Marr Chase@ Broncos
7Garrett Wilson@ Dolphins
8Nico Collinsvs Titans
9Drake Londonvs Commanders
10Emeka Egbuka@ Eagles
11Malik Nabersvs Chargers
12Keenan Allen@ Giants
13Courtland Suttonvs Bengals
14Ricky Pearsallvs Jaguars
15George Pickens (if Lamb out)vs Packers
16Tetarioa McMIllan@ Patriots
17Rome Odunze@ Raiders
18Jaylen Waddlevs Jets
19Davante Adamsvs COlts
20DeVonta Smithvs Buccaneers
21Michael Pittman Jr@ Rams
22Tee Higginsvs Broncos
23Mike Evans (Q – Hamstring)@ Eagles
24Terry McLaurin@ Falcons
25Tyreek Hillvs Jets
26Zay Flowers@ Chiefs
27Brian Thomas Jr@ 49ers
28Romeo Doubs@ Packers
29Keon Colemanvs Saints
30Marvin Harrison Jrvs Seahawks

Related: Best NFL Wide Receivers 2025

Week 4 Fantasy TE Rankings

Week 4 Fantasy TE Rankings
Credit: Paul Rutherford-Imagn Images
RankPositionOpponent
1Tyler Warren@ Rams
2Trey McBridevs Seahawks
3Tucker Kraft@ Cowboys
4Hunter Henryvs Panthers
5Jake Fergusonvs Packers
6Brock Bowersvs Bears
7Sam LaPortavs Browns
8T.J. Hockensonvs Steelers
9Dalton Kincaidvs Saints
10Juwan Johnson@ Bills
11Travis Kelcevs Ravens
12Kyle Pittsvs Commanders
13David Njoku@ Lions
14Chig Okonkwo@ Texans
15Brenton Strange@ 49ers
16Zach Ertz@ Falcons
17Harold Fannin Jr@ Lions
18Mark Andrews@ Chiefs
19Dalton Schultzvs Titans
20Jonnu Smithvs Vikings

Related: Best NFL Tight Ends 2025

avatar
By Matt Johnson
Matt Johnson is Senior Editor of NFL and College Football for Sportsnaut. His work, including weekly NFL and college ... More about Matt Johnson

More About:

0What do you think?Post a comment.