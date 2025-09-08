The first week of the 2025 NFL season is in the books, providing us with the first data points to help shape our fantasy football rankings. As the season moves forward, we’ll have more NFL stats to help tweak our analysis as we determine the worst and best fantasy matchups each week. For now, we work with what we have.

Let’s dive into our PPR Week 2 fantasy rankings at every position.

Week 2 Fantasy QB Rankings: Best Fantasy Quarterbacks This Week

Week 2 Fantasy Rankings
Credit: Kareem Elgazzar / USA TODAY NETWORK
RankPlayerOpponent
1Joe Burrowvs Jaguars
2Jalen Hurts@ Chiefs
3Lamar Jacksonvs Browns
4Jayden Daniels@ Packers
5Josh Allen@ Jets
6Justin Herbert@ Raiders
7Patrick Mahomesvs Eagles
8Kyler Murrayvs Panthers
9Brock Purdy@ Saints
10Jordan Lovevs Commanders
11Trevor Lawrence@ Bengals
12Justin Fieldsvs Bills
13Drake Maye@ Dolphins
14Baker Mayfield@ Texans
15Jared Goffvs Bears
16Dak Prescottvs Giants
17Caleb Williams@ Lions
18Matthew Stafford@ Titans
19C.J. Stroudvs Buccaneers
20Aaron Rodgersvs Seahawks

Check back on Tuesday afternoon for matchup analysis and NFL stats on the top-10 fantasy quarterbacks.

Week 2 Fantasy RB Rankings: Best Fantasy Running Backs This Week

Week 2 Fantasy Rankings
Credit: Brett Davis-Imagn Images
RankPlayerOpponent
1Bijan Robinson@ Vikings
2Saquon Barkley@ Chiefs
3Derrick Henryvs Browns
4Christian McCaffrey@ Saints
5Jahmyr Gibbsvs Bears
6Ashton Jeantyvs Chargers
7James Connervs Panthers
8Josh Jacobsvs Commanders
9Chase Brownvs Jaguars
10Jonathan Taylorvs Broncos
11Alvin Kamaravs 49ers
12Bucky Irving@ Texans
13Kyren Williams@ Titans
14James Cook@ Jets
15De’Von Achanevs Patriots
16Omarion Hampton@ Raiders
17Kenneth Walker III@ Steelers
18Breece Hallvs Bills
19Chuba Hubbard@ Cardinals
20Travis Etienne Jr@ Bengals
21Aaron Jonesvs Falcons
22Tony Pollardvs Rams
23David Montgomeryvs Bears
24D’Andre Swift@ Lions
25Isiah Pachecovs Eagles
26Jaylen Warrenvs Seahawks
27J.K. Dobbins@ Colts
28Tyrone Tracy@ Cowboys
29TreVeyon Henderson@ Dolphins
30Javonte Williamsvs Giants
31Zach Charbonnet@ Steelers
32Austin Ekeler@ Packers
33Tank Bigsby@ Bengals
34RJ Harvey@ Colts
35Jordan Masonvs Falcons

Check back on Tuesday afternoon for matchup analysis and NFL stats on the 20 best fantasy running backs for Week 2.

Week 2 Fantasy WR Rankings: Top 35 Receivers This Week

Week 2 Fantasy Rankings
Credit: Bill Streicher-Imagn Images
RankPlayerOpponent
1Ja’Marr Chasevs Jaguars
2Justin Jeffersonvs Falcons
3A.J. Brown@ Chiefs
4CeeDee Lambvs Giants
5Ladd McConkey@ Raiders
6Amon-Ra St. Brownvs Bears
7Puka Nacua@ Titans
8Brian Thomas Jr@ Bengals
9Jaxon Smith-Njigba@ Steelers
10Drake London@ Vikings
11Marvin Harrison Jrvs Panthers
12Nico Collinsvs Buccaneers
13Tyreek Hillvs Patriots
14Garrett Wilsonvs Bills
15Tee Higginsvs Jaguars
16Malik Nabers@ Cowboys
17Terry McLaurin@ Packers
18Mike Evans@ Texans
19DK Metcalfvs Seahawks
20Ricky Pearsall@ Saints
21DeVonta Smith@ Chiefs
22Emeka Egbuka@ Texans
23Zay Flowersvs Browns
24Jameson Williamsvs Bears
25DJ Moore@ Lions
26Tettairoa McMillan@ Cardinals
27Chris Olavevs 49ers
28Keon Coleman@ Jets
29Jerry Jeudy@ Ravens
30Deebo Samuel@ Packers
31Courtland Sutton@ Colts
32George Pickensvs Giants
33Jakobi Meyersvs Chargers
34Quentin Johnston@ Raiders
35Hollywood Brownvs Eagles

Note: Week 2 fantasy rankings based on PPR scoring

Week 2 Fantasy TE Rankings: 20 Best Fantasy Tight Ends This Week

Week 2 Fantasy TE Rankings
Credit: Stephen Lew-Imagn Images
RankPlayerOpponent
1Brock Bowersvs Chargers
2Trey McBridevs Panthers
3Sam LaPortavs Bears
4Tucker Kraftvs Commanders
5Tyler Warrenvs Broncos
6T.J. Hockensonvs Falcons
7George Kittle (D – Hamstring)@ Saints
8Dallas Goedert@ Chiefs
9Travis Kelcevs Eagles
10Kyle Pitts@ Vikings
11Jake Fergusonvs Giants
12Mark Andrewsvs Browns
13David Njoku@ Ravens
14Evan Engram@ Colts
15Brenton Strange@ Bengals
16Juwan Johnsonvs 49ers
17Hunter Henry@ Dolphins
18Dalton Kincaid@ Jets
19Colston Loveland@ Lions
20Tyler Conklin@ Raiders

Note: Week 2 fantasy rankings based on PPR scoring

