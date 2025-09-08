The first week of the 2025 NFL season is in the books, providing us with the first data points to help shape our fantasy football rankings. As the season moves forward, we’ll have more NFL stats to help tweak our analysis as we determine the worst and best fantasy matchups each week. For now, we work with what we have.
Let’s dive into our PPR Week 2 fantasy rankings at every position.
Week 2 Fantasy QB Rankings: Best Fantasy Quarterbacks This Week
|Rank
|Player
|Opponent
|1
|Joe Burrow
|vs Jaguars
|2
|Jalen Hurts
|@ Chiefs
|3
|Lamar Jackson
|vs Browns
|4
|Jayden Daniels
|@ Packers
|5
|Josh Allen
|@ Jets
|6
|Justin Herbert
|@ Raiders
|7
|Patrick Mahomes
|vs Eagles
|8
|Kyler Murray
|vs Panthers
|9
|Brock Purdy
|@ Saints
|10
|Jordan Love
|vs Commanders
|11
|Trevor Lawrence
|@ Bengals
|12
|Justin Fields
|vs Bills
|13
|Drake Maye
|@ Dolphins
|14
|Baker Mayfield
|@ Texans
|15
|Jared Goff
|vs Bears
|16
|Dak Prescott
|vs Giants
|17
|Caleb Williams
|@ Lions
|18
|Matthew Stafford
|@ Titans
|19
|C.J. Stroud
|vs Buccaneers
|20
|Aaron Rodgers
|vs Seahawks
Check back on Tuesday afternoon for matchup analysis and NFL stats on the top-10 fantasy quarterbacks.
Week 2 Fantasy RB Rankings: Best Fantasy Running Backs This Week
|Rank
|Player
|Opponent
|1
|Bijan Robinson
|@ Vikings
|2
|Saquon Barkley
|@ Chiefs
|3
|Derrick Henry
|vs Browns
|4
|Christian McCaffrey
|@ Saints
|5
|Jahmyr Gibbs
|vs Bears
|6
|Ashton Jeanty
|vs Chargers
|7
|James Conner
|vs Panthers
|8
|Josh Jacobs
|vs Commanders
|9
|Chase Brown
|vs Jaguars
|10
|Jonathan Taylor
|vs Broncos
|11
|Alvin Kamara
|vs 49ers
|12
|Bucky Irving
|@ Texans
|13
|Kyren Williams
|@ Titans
|14
|James Cook
|@ Jets
|15
|De’Von Achane
|vs Patriots
|16
|Omarion Hampton
|@ Raiders
|17
|Kenneth Walker III
|@ Steelers
|18
|Breece Hall
|vs Bills
|19
|Chuba Hubbard
|@ Cardinals
|20
|Travis Etienne Jr
|@ Bengals
|21
|Aaron Jones
|vs Falcons
|22
|Tony Pollard
|vs Rams
|23
|David Montgomery
|vs Bears
|24
|D’Andre Swift
|@ Lions
|25
|Isiah Pacheco
|vs Eagles
|26
|Jaylen Warren
|vs Seahawks
|27
|J.K. Dobbins
|@ Colts
|28
|Tyrone Tracy
|@ Cowboys
|29
|TreVeyon Henderson
|@ Dolphins
|30
|Javonte Williams
|vs Giants
|31
|Zach Charbonnet
|@ Steelers
|32
|Austin Ekeler
|@ Packers
|33
|Tank Bigsby
|@ Bengals
|34
|RJ Harvey
|@ Colts
|35
|Jordan Mason
|vs Falcons
Check back on Tuesday afternoon for matchup analysis and NFL stats on the 20 best fantasy running backs for Week 2.
Week 2 Fantasy WR Rankings: Top 35 Receivers This Week
|Rank
|Player
|Opponent
|1
|Ja’Marr Chase
|vs Jaguars
|2
|Justin Jefferson
|vs Falcons
|3
|A.J. Brown
|@ Chiefs
|4
|CeeDee Lamb
|vs Giants
|5
|Ladd McConkey
|@ Raiders
|6
|Amon-Ra St. Brown
|vs Bears
|7
|Puka Nacua
|@ Titans
|8
|Brian Thomas Jr
|@ Bengals
|9
|Jaxon Smith-Njigba
|@ Steelers
|10
|Drake London
|@ Vikings
|11
|Marvin Harrison Jr
|vs Panthers
|12
|Nico Collins
|vs Buccaneers
|13
|Tyreek Hill
|vs Patriots
|14
|Garrett Wilson
|vs Bills
|15
|Tee Higgins
|vs Jaguars
|16
|Malik Nabers
|@ Cowboys
|17
|Terry McLaurin
|@ Packers
|18
|Mike Evans
|@ Texans
|19
|DK Metcalf
|vs Seahawks
|20
|Ricky Pearsall
|@ Saints
|21
|DeVonta Smith
|@ Chiefs
|22
|Emeka Egbuka
|@ Texans
|23
|Zay Flowers
|vs Browns
|24
|Jameson Williams
|vs Bears
|25
|DJ Moore
|@ Lions
|26
|Tettairoa McMillan
|@ Cardinals
|27
|Chris Olave
|vs 49ers
|28
|Keon Coleman
|@ Jets
|29
|Jerry Jeudy
|@ Ravens
|30
|Deebo Samuel
|@ Packers
|31
|Courtland Sutton
|@ Colts
|32
|George Pickens
|vs Giants
|33
|Jakobi Meyers
|vs Chargers
|34
|Quentin Johnston
|@ Raiders
|35
|Hollywood Brown
|vs Eagles
Note: Week 2 fantasy rankings based on PPR scoring
Week 2 Fantasy TE Rankings: 20 Best Fantasy Tight Ends This Week
|Rank
|Player
|Opponent
|1
|Brock Bowers
|vs Chargers
|2
|Trey McBride
|vs Panthers
|3
|Sam LaPorta
|vs Bears
|4
|Tucker Kraft
|vs Commanders
|5
|Tyler Warren
|vs Broncos
|6
|T.J. Hockenson
|vs Falcons
|7
|George Kittle (D – Hamstring)
|@ Saints
|8
|Dallas Goedert
|@ Chiefs
|9
|Travis Kelce
|vs Eagles
|10
|Kyle Pitts
|@ Vikings
|11
|Jake Ferguson
|vs Giants
|12
|Mark Andrews
|vs Browns
|13
|David Njoku
|@ Ravens
|14
|Evan Engram
|@ Colts
|15
|Brenton Strange
|@ Bengals
|16
|Juwan Johnson
|vs 49ers
|17
|Hunter Henry
|@ Dolphins
|18
|Dalton Kincaid
|@ Jets
|19
|Colston Loveland
|@ Lions
|20
|Tyler Conklin
|@ Raiders
Note: Week 2 fantasy rankings based on PPR scoring
