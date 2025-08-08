orioles game today
Upcoming Baltimore Orioles game

When is the next Baltimore Orioles game?Friday, August 8
Who are they playing?Athletics
Where are the Orioles playing?Oriole Park at Camden Yards
What time does the Orioles game start?7:05 PM ET
What channel is the Orioles game on?MASN, MASN+
Who is starting for the Baltimore Orioles today?Tomoyuki Sugano

Note: Schedule subject to change. Updated for each game.

2025 Baltimore Orioles schedule

March

DateOpponentTime (ET)TV Info
March 27Orioles 1, Blue Jays 03:07 PMMASN 2
March 28Blue Jays 8, Orioles 27:07 PMAppleTV+
March 29Orioles 9, Blue Jays 53:07 PMMASN 2
March 30Blue Jays 3, Orioles 11:37 PMMASN 2
March 31Orioles 8, Red Sox 52:35 PMMASN

April

DateOpponentTime (ET)TV Info
April 2Red Sox 3, Orioles 06:35 PMMASN
April 3Red Sox 8, Orioles 41:05 PMMASN
April 4Royals 8, Orioles 27:40 PMMASN
April 5Orioles 8, Royals 14:10 PMMASN
April 6Royals 4, Orioles 12:10 PMMASN
April 7Orioles 5, Diamondbacks 19:40 PMMASN 2
April 8Diamondbacks 4, Orioles 39:40 PMMASN 2
April 9Diamondbacks 9, Orioles 03:40 PMMASN 2
April 11Blue Jays (Postponed)7:05 PMMASN
April 12Orioles 5, Blue Jays 44:05 PMMASN
April 13Blue Jays 7, Orioles 61:35 PMMASN
April 15Guardians 6, Orioles 37:05 PMMASN 2
April 16Orioles 9, Guardians 16:35 PMMASN 2
April 17Orioles 6, Guardians 26:35 PMMASN
April 18Reds 8, Orioles 37:05 PMMASN 2
April 19Braves 9, Reds 54:05 PMMASN 2
April 20Reds 24, Orioles 21:35 PMMASN 2
April 22Nationals 7, Orioles 06:45 PMMASN 2
April 23Nationals 4, Orioles 36:45 PMMASN 2
April 24Orioles 2, Nationals 16:45 PMMASN 2
April 25@ Tigers (Postponed)6:40 PMMASN 2
April 26Tigers 4, Orioles 3
Tigers 6, Orioles 2		1:10 PMMASN 2
April 27Tigers 7, Orioles 01:40 PMMASN 2
April 28Orioles 4, Yankees 36:35 PMMASN
April 29Yankees 15, Orioles 36:35 PMMASN
April 30Orioles 5, Yankees 46:35 PMMASN

May

DateOpponentTime (ET)TV Info
May 2Orioles 3, Royals 07:05 PMMASN
May 3Royals 4, Orioles 07:15 PMFOX
May 4Royals 11, Orioles 61:35 PMMASN
May 6Twins 9, Orioles 17:40 PMMASN
May 7Twins 5, Orioles 27:40 PMMASN
May 8Twins 5, Orioles 21:10 PMMASN
May 9Orioles 4, Angels 19:38 PMMASN 2
May 10Angels 5, Orioles 29:38 PMMASN
May 11Orioles 7, Angels 31:07 PMMASN 2
May 13Twins (Postponed)6:35 PMMASN 2
May 14Twins 6, Orioles 3
Twins 8, Orioles 6		6:35 PMMASN 2
May 15Twins 4, Orioles 012:35 PMMASN 2
May 16Nationals 4, Orioles 37:05 PMMASN
May 17Nationals 10, Orioles 64:05 PMMASN, FS1
May 18Nationals 10, Orioles 41:35 PMMASN
May 19Brewers 5, Orioles 47:40 PMMASN
May 20Brewers 5, Orioles 27:40 PMMASN 2
May 21Orioles 8, Brewers 41:10 PMMASN 2
May 22Red Sox (Postponed)6:45 PMMASN
May 23Red Sox 19, Orioles 51:35 & 7:10 PMMASN
May 24Orioles 2, Red Sox 14:10 PMMASN, FS1
May 25Orioles 5, Red Sox 11:35 PMMASN
May 26Orioles 5, Cardinals 23:05 PMMASN
May 27Cardinals 7, Cardinals 46:35 PMMASN
May 28Cardinals 6, Orioles 46:35 PMMASN
May 30Orioles 2, White Sox 17:05 PMMASN
May 31Orioles 4, White Sox 24:05 PMMASN

June

DateOpponentTime (ET)TV Info
June 1Orioles 3, White Sox 21:35 PMMASN
June 3Orioles 5, Mariners 19:40 PMMASN 2
June 4Orioles 3, Mariners 29:40 PMMASN 2
June 5Orioles 4, Mariners 33:40 PMMASN 2
June 6Athletics 5, Orioles 410:05 PMMASN 2
June 7Orioles 7, Athletics 410:05 PMMASN
June 8Athletics 5, Orioles 14:05 PMMASN 2
June 10Tigers 5, Orioles 36:35 PMMASN 2
June 11Orioles 10, Tigers 16:35 PMMASN 2
June 12Tigers 4, Orioles 16:35 PMMASN 2
June 13Orioles 2, Angels 07:05 PMAppleTV+
June 14Orioles 6, Angels 54:05 PMMASN
June 15Orioles 11, Angels 21:35 PMMASN
June 16Rays 7, Orioles 17:35 PMMASN 2
June 17Orioles 5, Rays 17:35 PMMASN 2
June 18Rays 12, Orioles 87:35 PMMASN 2
June 19Orioles 4, Rays 17:35 PMMASN 2
June 20Orioles 5, Yankees 37:05 PMMASN
June 21Yankees 9, Orioles 01:05 PMMASN
June 22Yankees 4, Orioles 211:35 AMRoku
June 23Orioles 6, Rangers 06:35 PMMASN
June 24Rangers 6, Orioles 56:35 PMMASN
June 25Rangers 7, Orioles 06:35 PMMASN
June 27Orioles 22, Rays 87:05 PMAppleTV+
June 28Rays 11, Orioles 34:05 PMMASN
June 29Orioles 5, Rays 11:35 PMMASN
June 30Orioles 10, Rangers 68:05 PMMASN

July (Pre-All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 1Rangers 10, Orioles 28:05 PMMASN
July 2Rangers 6, Orioles 08:05 PMMASN
July 4Orioles 3, Braves 27:15 PMMASN
July 5Orioles 9, Braves 64:10 PMMASN 2
July 6Orioles 2, Braves 111:35 AMRoku
July 8Mets 7, Orioles 66:35 PMMASN
July 9Mets (Postponed)7:05 PM
July 10Orioles 3, Mets 1
Orioles 7, Mets 3		12:05 PM & 5:05 PMMASN
July 11Orioles 5, Marlins 27:05 PMMASN
July 12Marlins 6, Orioles 04:05 PMMASN
July 13Marlins 11, Orioles 11:35 PMMASN

July (Post-All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 18 Rays 11, Orioles 17:35 PMMASN 2, MASN +
July 19Rays 4, Orioles 37:05 PMMASN 2, MASN +
July 20Orioles 5, Rays 312:10 PMMASN 2, MASN +
July 21Guardians 10, Orioles 56:40 PMMASN 2, MASN +
July 22Guardians 6, Orioles 36:40 PMMASN 2, MASN +
July 23Guardians 3, Orioles 26:40 PMMASN 2, MASN +
July 24Orioles 4, Guardians 31:10 PMMASN 2, MASN +
July 25Rockies 6, Orioles 57:05 PMMASN, MASN +
July 26Orioles 18, Rockies 07:05 PMMASN, MASN +
July 27Orioles 5, Rockies 11:35 PMMASN, MASN +
July 28Orioles 11, Blue Jays 46:35 PMMASN, MASN +
July 29Orioles 16, Blue Jays 4
Orioles 3, Blue Jays 2		12:35 PMMASN, MASN +
July 30Blue Jays 9, Orioles 86:35 PMMASN, MASN +

August

DateOpponentTime (ET)TV Info
August 1Cubs 1, Orioles 02:20 PMMASN, MASN +
August 2Orioles 4, Cubs 32:20 PMMASN 2, MASN +, FS1
August 3Cubs 5, Orioles 32:20 PMMASN 2, MASN +
August 4Phillies 13, Orioles 36:45 PMMASN, MASN +
August 5Phillies 5, Orioles 06:45 PMMASN, MASN +
August 6Orioles 5, Phillies 112:35 PMMASN, MASN +
August 8Athletics7:5 PMMASN, MASN +
August 9Athletics7:05 PMMASN, MASN +
August 10Athletics1:35 PMMASN, MASN +
August 12Mariners6:35 PMMASN, MASN +
August 13Mariners6:35 PMMASN, MASN +
August 14Mariners1:05 PMMASN 2, MASN +
August 15@ Astros8:10 PMMASN 2, MASN +
August 16@ Astros7:10 PMMASN, MASN +
August 17@ Astros2:10 PMMASN, MASN +
August 18@ Red Sox7:10 PMMASN, MASN +
August 19@ Red Sox7:10 PMMASN, MASN +
August 21Astros7:15 PMFOX
August 22Astros7:05 PMMASN, MASN +
August 23Astros7:05 PMMASN, MASN +
August 24Astros1:35 PMMASN, MASN +
August 25Red Sox6:35 PMMASN, MASN +
August 26Red Sox6:35 PMMASN, MASN +
August 27Red Sox6:35 PMMASN, MASN +
August 28Red Sox1:05 PMMASN, MASN +
August 29@ Giants10:15 PMApple TV+
August 30@ Giants7:15 PMFOX
August 31@ Giants4:05 PMMASN 2, MASN +

September

DateOpponentTime (ET)TV Info
September 1@ Padres6:40 PMMASN 2, MASN +
September 2@ Padres9:40 PMMASN 2, MASN +
September 3@ Padres4:10 PMMASN 2, MASN +
September 5Dodgers7:05 PMMASN, MASN +
September 6Dodgers7:05 PMMASN, MASN +
September 7Dodgers1:35 PMMASN, MASN +
September 9Pirates6:35 PMMASN, MASN +
September 10Pirates6:35 PMMASN, MASN +
September 11Pirates1:05 PMMASN, MASN +
September 12Blue Jays7:07 PMMASN 2, MASN +
September 13Blue Jays3:07 PMMASN 2, MASN +
September 14Blue Jays1:37 PMMASN 2, MASN +
September 15@ White Sox7:40 PMMASN 2, MASN +
September 16@ White Sox7:40 PMMASN 2, MASN +
September 17@ White Sox2:10 PMMASN 2, MASN +
September 18Yankees7:15 PMFOX
September 19Yankees7:05 PMMASN, MASN +
September 20Yankees7:05 PMMASN, MASN +
September 21Yankees1:35 PMMASN, MASN +
September 23Rays6:35 PMMASN 2, MASN +
September 24Rays6:35 PMMASN 2, MASN +
September 25Rays1:05 PMMASN 2, MASN +
September 26@ Yankees7:05 PMMASN, MASN +
September 27@ Yankees1:05 PMMASN, MASN +
September 28@ Yankees3:05 PMMASN, MASN +

Baltimore Orioles schedule FAQ

How can I listen to the Orioles game online?

WBAL News Radio mobile app is the best way to listen to Baltimore games online. On traditional terrestrial radio, games can be found on 1090 AM, 101.5 FM, or 97.9 FM HD-2.

What time is the Baltimore Orioles game today?

The next game on the Orioles’ schedule has a first pitch at 7:15 PM ET.

What channel is the Orioles game on tonight?

Most Orioles games air on MASN or MASN 2.

Did the Orioles win last night?

The Orioles’ last game was a 5-1 win against the Phillies.

