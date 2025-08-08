padres game today
Credit: Denis Poroy-Imagn Images

Padres game today

When is the next San Diego Padres game?Friday, August 8
Who are they playing?Boston Red Sox
Where are the Padres playing?Petco Park
What time does the Padres game start?6:40 PM PT
What channel is the Padres game on?Padres TV
Who is starting for the San Diego Padres today?Nick Pivetta

Note: Schedule subject to change. Updated for each game.

2025 San Diego Padres schedule

March

DateOpponentTime (ET)TV Info
March 27Padres 7, Braves 41:10 PMPadres TV
March 28Padres 4, Braves 36:40 PMPadres TV
March 29Padres 1, Braves 04:15 PMFOX
March 30Padres 5, Braves 04:10 PMPadres TV
March 31Padres 7, Guardians 26:40 PMPadres TV

April

DateOpponentTimeTV Info
April 1Padres 7, Guardians 06:40 PMPadres TV
April 2Padres 5, Guardians 21:10 PMPadres TV
April 4Cubs 3, Padres 111:20 AMPadres TV
April 5Cubs 7, Padres 111:20 AMPadres TV
April 6Padres 8, Cubs 711:20 AMPadres TV
April 7Padres 5, Athletics 47:05 PMPadres TV
April 8Athletics 10, Padres 47:05 PMPadres TV
April 9Padres 2, Athletics 112:35 PMPadres TV/TBS
April 11Padres 8, Rockies 06:40 PMPadres TV
April 12Padres 2, Rockies 05:40 PMPadres TV
April 13Padres 6, Rockies 01:10 PMPadres TV
April 14Padres 10, Cubs 46:40 PMESPN
April 15Cubs 2, Padres 16:40 PMPadres TV
April 16Padres 4, Cubs 21:10 PMPadres TV
April 18Astros 6, Padres 45:10 PMPadres TV
April 19Astros 3, Padres 25:10 PMFS1
April 20Padres 3, Astros 24:10 PMESPN
April 21Tigers 6, Padres 43:40 PMFS1
April 22Padres 2, Tigers 03:40 PMPadres TV
April 23Tigers 6, Padres 010:10 AMPadres TV
April 25Rays 1, Padres 06:40 PMPadres TV
April 26Rays 4, Padres 25:40 PMPadres TV
April 27Padres 7, Rays 41:10 PMPadres TV
April 29Padres 7, Giants 46:40 PMPadres TV
April 30Padres 5, Giants 31:10 PMPadres TV

May

DateOpponentTime (ET)TV Info
May 2Padres 9, Pirates 43:40 PMPadres TV
May 3Padres 2, Pirates 11:05 PMPadres TV
May 4Padres 4, Pirates 010:35 AMPadres TV
May 5Padres 4, Yankees 34:05 PMPadres TV
May 6Yankees 12, Padres 34:05 PMPadres TV
May 7Yankees 4, Padres 34:05 PMPadres TV
May 9Padres 13, Rockies 95:40 PMPadres TV
May 10Padres 21, Rockies 05:10 PMPadres TV
May 11Rockies 9, Padres 312:10 PMPadres TV
May 12Angels 9, Padres 56:40 PMPadres TV
May 13Padres 6, Angels 46:40 PMPadres TV
May 14Padres 5, Angels 16:40 PMPadres TV
May 16Mariners 5, Padres 16:40 PMAppleTV+
May 17Mariners 4, Padres 15:40 PMPadres TV
May 18Mariners 6, Padres 11:10 PMPadres TV
May 20Blue Jays 3, Padres 04:07 PMPadres TV
May 21Blue Jays 14, Padres 04:07 PMPadres TV
May 22Blue Jays 7, Padres 610:07 AMPadres TV
May 23Padres 2, Braves 14:15 PMPadres TV
May 24Braves 7, Padres 11:10 PMPadres TV
May 25Padres 5, Braves 31:10 PMPadres TV
May 26Padres 4, Marlins 35:40 PMPadres TV
May 27Padres 8, Marlins 66:40 PMPadres TV
May 28Marlins 10, Padres 81:!0 PMPadres TV
May 30Padres 3, Pirates 26:40 PMPadres TV
May 31Pirates 5, Padres 06:40 PMPadres TV

June

DateOpponentTime (ET)TV Info
June 1Padres 6, Pirates 42:10 PMPadres TV
June 2Padres 1, Giants 06:45 PMPadres TV
June 3Padres 3, Giants 26:45 PMPadres TV
June 4Giants 6, Padres 56:45 PMPadres TV
June 5Giants 3, Padres 212:45 PMPadres TV
June 6Padres 2, Brewers 05:10 PMPadres TV
June 7Brewers 4, Padres 34:35 PMFOX
June 8Padres 1, Brewers 010:05 AMRoku
June 9Dodgers 8, Padres 76:40 PMPadres TV
June 10Padres 11, Dodgers 16:40 PMPadres TV
June 11Dodgers 5, Padres 21:10 PMPadres TV
June 13Diamondbacks 5, Padres 16:40 PMAppleTV+
June 14Diamondbacks 8, Padres 74:15 PMFOX
June 15Padres 8, Diamondbacks 21:10 PMPadres TV
June 16Dodgers 6, Padres 37:10 PMPadres TV
June 17Dodgers 8, Padres 67:10 PMPadres TV
June 18Dodgers 4, Padres 37:10 PMPadres TV
June 19Padres 5, Dodgers 37:10 PMPadres TV
June 20Royals 6, Padres 56:40 PMAppleTV+
June 21Padres 5, Royals 14:15 PMFOX
June 22Padres 3, Royals 21:10 PMPadres TV
June 23Nationals 10, Padres 66:40 PMPadres TV
June 24Padres 4, Nationals 36:40 PMPadres TV
June 25Padres 1, Nationals 01:10 PMPadres TV
June 27Reds 8, Padres 14:10 PMPadres TV
June 28Padres 6, Reds 41:10 PMPadres TV
June 29Reds 3, Padres 210:40 AMPadres TV
June 30@ Phillies3:30 PMPadres TV

July (Pre All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 1@ Phillies (PPD)3:30 PMPadres TV
July 2Padres 6, Phillies 4
Phillies 5, Padres 1		10:05 AMPadres TV
July 4Padres 3, Rangers 26:40 PMPadres TV
July 5Rangers 7, Padres 46:10 PMPadres TV
July 6Padres 4, Rangers 16:40 PMPadres TV
July 7Diamondbacks 6, Padres 36:40 PMPadres TV
July 8Padres 1, Diamondbacks 06:40 PMPadres TV
July 9Diamondbacks 8, Padres 26:40 PMPadres TV
July 10Padres 4, Diamondbacks 36:40 PMPadres TV
July 11Padres 5, Phillies 46:40 PMPadres TV
July 12Padres 5, Phillies 44:35 PMFOX
July 13Phillies 2, Padres 11:10 PMPadres TV

July (Post-All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 18Padres 7, Nationals 23:45 PMPadres TV
July 19Nationals 4, Padres 23:45 PMPadres TV
July 20Padres 8, Nationals 110:35 AMPadres TV
July 21Padres 2, Marlins 13:40 PMPadres TV
July 22Marlins 4, Padres 33:40 PMPadres TV
July 23Marlins 3, Cardinals 29:10 AMPadres TV
July 24Cardinals 9, Padres 74:45 PMPadres TV
July 25Cardinals 3, Padres 04:45 PMPadres TV
July 26Padres 3, Cardinals 14:15 PMPadres TV
July 27Padres 9, Cardinals 211:15 AMPadres TV
July 28Padres 7, Mets 66:40 PMPadres TV
July 29Padres 5, Mets 06:40 PMPadres TV
July 30Padres 5, Mets 01:10 PMPadres TV

August

DateOpponentTime (ET)TV Info
August 1Padres 4, Cardinals 16:40 PMPadres TV
August 2Cardinals 8, Padres 57:10 PMPadres TV
August 3Padres 7, Cardinals 31:10 PMPadres TV
August 4Diamondbacks 6, Padres 26:40 PMPadres TV
August 5Padres 10, Diamondbacks 56:40 PMPadres TV
August 6Padres 3, Diamondbacks 26:40 PMPadres TV
August 8Red Sox6:40 PMPadres TV
August 9Red Sox5:40 PMPadres TV
August 10Red Sox1:10 PMPadres TV
August 11@ Giants6:45 PMPadres TV
August 12@ Giants6:45 PMPadres TV
August 13@ Giants12:45 PMPadres TV
August 15@ Dodgers7:10 PMPadres TV
August 16@ Dodgers6:10 PMPadres TV
August 17@ Dodgers1:10 PMPadres TV
August 18Giants6:40 PMPadres TV
August 19Giants6:40 PMPadres TV
August 20Giants6:40 PMPadres TV
August 21Giants1:10 PMPadres TV
August 22Dodgers6:40 PMPadres TV
August 23Dodgers5:40 PMPadres TV
August 24Dodgers1:10 PMPadres TV
August 25@ Mariners6:40 PMPadres TV
August 26@ Mariners6:40 PMPadres TV
August 27@ Mariners1:10 PMPadres TV
August 29@ Twins5:10 PMPadres TV
August 30@ Twins4:10 PMPadres TV
August 31@ Twins10:05 AMRoku

September

DateOpponentTime (ET)TV Info
September 1Orioles3:40 PMPadres TV
September 2Orioles6:40 PMPadres TV
September 3Orioles1:10 PMPadres TV
September 5@ Rockies5:40 PMPadres TV
September 6@ Rockies5:10 PMPadres TV
September 7@ Rockies12:10 PMPadres TV
September 8Reds6:40 PMPadres TV
September 9Reds6:40 PMPadres TV
September 10Reds5:40 PMPadres TV
September 11Rockies6:40 PMPadres TV
September 12Rockies6:40 PMPadres TV
September 13Rockies5:40 PMPadres TV
September 14Rockies1:10 PMPadres TV
September 16@ Mets4:10 PMPadres TV
September 17@ Mets4:10 PMPadres TV
September 18@ Mets10:10 AMPadres TV
September 19@ White Sox4:40 PMPadres TV
September 20@ White Sox4:10 PMPadres TV
September 21@ White Sox11:10 AMPadres TV
September 22Brewers6:40 PMPadres TV
September 23Brewers6:40 PMPadres TV
September 24Brewers1:10 PMPadres TV
September 26Diamondbacks6:40 PMPadres TV
September 27Diamondbacks5:40 PMPadres TV
September 28Diamondbacks12:10 PMPadres TV

San Diego Padres schedule FAQ

What time is the Padres game today?

The first pitch of the Padres’ next game will be at 6:40 PM PT.

What channel is the Padres game on tonight?

Most of the Padres’ games will air on Padres TV.

Did the Padres win last night?

The Padres’ last game was a 3-2 win against the Diamondbacks.

What time does Petco Park open?

The gates for most San Diego Padres games open two hours before the game time of each contest unless otherwise stated.

