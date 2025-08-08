Table of contents
Padres game today
|When is the next San Diego Padres game?
|Friday, August 8
|Who are they playing?
|Boston Red Sox
|Where are the Padres playing?
|Petco Park
|What time does the Padres game start?
|6:40 PM PT
|What channel is the Padres game on?
|Padres TV
|Who is starting for the San Diego Padres today?
|Nick Pivetta
Note: Schedule subject to change. Updated for each game.
Also Read: Texas Rangers game today – TV schedule, scores, and upcoming Rangers schedule
2025 San Diego Padres schedule
March
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|March 27
|Padres 7, Braves 4
|1:10 PM
|Padres TV
|March 28
|Padres 4, Braves 3
|6:40 PM
|Padres TV
|March 29
|Padres 1, Braves 0
|4:15 PM
|FOX
|March 30
|Padres 5, Braves 0
|4:10 PM
|Padres TV
|March 31
|Padres 7, Guardians 2
|6:40 PM
|Padres TV
April
|Date
|Opponent
|Time
|TV Info
|April 1
|Padres 7, Guardians 0
|6:40 PM
|Padres TV
|April 2
|Padres 5, Guardians 2
|1:10 PM
|Padres TV
|April 4
|Cubs 3, Padres 1
|11:20 AM
|Padres TV
|April 5
|Cubs 7, Padres 1
|11:20 AM
|Padres TV
|April 6
|Padres 8, Cubs 7
|11:20 AM
|Padres TV
|April 7
|Padres 5, Athletics 4
|7:05 PM
|Padres TV
|April 8
|Athletics 10, Padres 4
|7:05 PM
|Padres TV
|April 9
|Padres 2, Athletics 1
|12:35 PM
|Padres TV/TBS
|April 11
|Padres 8, Rockies 0
|6:40 PM
|Padres TV
|April 12
|Padres 2, Rockies 0
|5:40 PM
|Padres TV
|April 13
|Padres 6, Rockies 0
|1:10 PM
|Padres TV
|April 14
|Padres 10, Cubs 4
|6:40 PM
|ESPN
|April 15
|Cubs 2, Padres 1
|6:40 PM
|Padres TV
|April 16
|Padres 4, Cubs 2
|1:10 PM
|Padres TV
|April 18
|Astros 6, Padres 4
|5:10 PM
|Padres TV
|April 19
|Astros 3, Padres 2
|5:10 PM
|FS1
|April 20
|Padres 3, Astros 2
|4:10 PM
|ESPN
|April 21
|Tigers 6, Padres 4
|3:40 PM
|FS1
|April 22
|Padres 2, Tigers 0
|3:40 PM
|Padres TV
|April 23
|Tigers 6, Padres 0
|10:10 AM
|Padres TV
|April 25
|Rays 1, Padres 0
|6:40 PM
|Padres TV
|April 26
|Rays 4, Padres 2
|5:40 PM
|Padres TV
|April 27
|Padres 7, Rays 4
|1:10 PM
|Padres TV
|April 29
|Padres 7, Giants 4
|6:40 PM
|Padres TV
|April 30
|Padres 5, Giants 3
|1:10 PM
|Padres TV
May
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|May 2
|Padres 9, Pirates 4
|3:40 PM
|Padres TV
|May 3
|Padres 2, Pirates 1
|1:05 PM
|Padres TV
|May 4
|Padres 4, Pirates 0
|10:35 AM
|Padres TV
|May 5
|Padres 4, Yankees 3
|4:05 PM
|Padres TV
|May 6
|Yankees 12, Padres 3
|4:05 PM
|Padres TV
|May 7
|Yankees 4, Padres 3
|4:05 PM
|Padres TV
|May 9
|Padres 13, Rockies 9
|5:40 PM
|Padres TV
|May 10
|Padres 21, Rockies 0
|5:10 PM
|Padres TV
|May 11
|Rockies 9, Padres 3
|12:10 PM
|Padres TV
|May 12
|Angels 9, Padres 5
|6:40 PM
|Padres TV
|May 13
|Padres 6, Angels 4
|6:40 PM
|Padres TV
|May 14
|Padres 5, Angels 1
|6:40 PM
|Padres TV
|May 16
|Mariners 5, Padres 1
|6:40 PM
|AppleTV+
|May 17
|Mariners 4, Padres 1
|5:40 PM
|Padres TV
|May 18
|Mariners 6, Padres 1
|1:10 PM
|Padres TV
|May 20
|Blue Jays 3, Padres 0
|4:07 PM
|Padres TV
|May 21
|Blue Jays 14, Padres 0
|4:07 PM
|Padres TV
|May 22
|Blue Jays 7, Padres 6
|10:07 AM
|Padres TV
|May 23
|Padres 2, Braves 1
|4:15 PM
|Padres TV
|May 24
|Braves 7, Padres 1
|1:10 PM
|Padres TV
|May 25
|Padres 5, Braves 3
|1:10 PM
|Padres TV
|May 26
|Padres 4, Marlins 3
|5:40 PM
|Padres TV
|May 27
|Padres 8, Marlins 6
|6:40 PM
|Padres TV
|May 28
|Marlins 10, Padres 8
|1:!0 PM
|Padres TV
|May 30
|Padres 3, Pirates 2
|6:40 PM
|Padres TV
|May 31
|Pirates 5, Padres 0
|6:40 PM
|Padres TV
June
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|June 1
|Padres 6, Pirates 4
|2:10 PM
|Padres TV
|June 2
|Padres 1, Giants 0
|6:45 PM
|Padres TV
|June 3
|Padres 3, Giants 2
|6:45 PM
|Padres TV
|June 4
|Giants 6, Padres 5
|6:45 PM
|Padres TV
|June 5
|Giants 3, Padres 2
|12:45 PM
|Padres TV
|June 6
|Padres 2, Brewers 0
|5:10 PM
|Padres TV
|June 7
|Brewers 4, Padres 3
|4:35 PM
|FOX
|June 8
|Padres 1, Brewers 0
|10:05 AM
|Roku
|June 9
|Dodgers 8, Padres 7
|6:40 PM
|Padres TV
|June 10
|Padres 11, Dodgers 1
|6:40 PM
|Padres TV
|June 11
|Dodgers 5, Padres 2
|1:10 PM
|Padres TV
|June 13
|Diamondbacks 5, Padres 1
|6:40 PM
|AppleTV+
|June 14
|Diamondbacks 8, Padres 7
|4:15 PM
|FOX
|June 15
|Padres 8, Diamondbacks 2
|1:10 PM
|Padres TV
|June 16
|Dodgers 6, Padres 3
|7:10 PM
|Padres TV
|June 17
|Dodgers 8, Padres 6
|7:10 PM
|Padres TV
|June 18
|Dodgers 4, Padres 3
|7:10 PM
|Padres TV
|June 19
|Padres 5, Dodgers 3
|7:10 PM
|Padres TV
|June 20
|Royals 6, Padres 5
|6:40 PM
|AppleTV+
|June 21
|Padres 5, Royals 1
|4:15 PM
|FOX
|June 22
|Padres 3, Royals 2
|1:10 PM
|Padres TV
|June 23
|Nationals 10, Padres 6
|6:40 PM
|Padres TV
|June 24
|Padres 4, Nationals 3
|6:40 PM
|Padres TV
|June 25
|Padres 1, Nationals 0
|1:10 PM
|Padres TV
|June 27
|Reds 8, Padres 1
|4:10 PM
|Padres TV
|June 28
|Padres 6, Reds 4
|1:10 PM
|Padres TV
|June 29
|Reds 3, Padres 2
|10:40 AM
|Padres TV
|June 30
|@ Phillies
|3:30 PM
|Padres TV
July (Pre All-Star Break)
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|TV Info
|July 1
|@ Phillies (PPD)
|3:30 PM
|Padres TV
|July 2
|Padres 6, Phillies 4
Phillies 5, Padres 1
|10:05 AM
|Padres TV
|July 4
|Padres 3, Rangers 2
|6:40 PM
|Padres TV
|July 5
|Rangers 7, Padres 4
|6:10 PM
|Padres TV
|July 6
|Padres 4, Rangers 1
|6:40 PM
|Padres TV
|July 7
|Diamondbacks 6, Padres 3
|6:40 PM
|Padres TV
|July 8
|Padres 1, Diamondbacks 0
|6:40 PM
|Padres TV
|July 9
|Diamondbacks 8, Padres 2
|6:40 PM
|Padres TV
|July 10
|Padres 4, Diamondbacks 3
|6:40 PM
|Padres TV
|July 11
|Padres 5, Phillies 4
|6:40 PM
|Padres TV
|July 12
|Padres 5, Phillies 4
|4:35 PM
|FOX
|July 13
|Phillies 2, Padres 1
|1:10 PM
|Padres TV
July (Post-All-Star Break)
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|TV Info
|July 18
|Padres 7, Nationals 2
|3:45 PM
|Padres TV
|July 19
|Nationals 4, Padres 2
|3:45 PM
|Padres TV
|July 20
|Padres 8, Nationals 1
|10:35 AM
|Padres TV
|July 21
|Padres 2, Marlins 1
|3:40 PM
|Padres TV
|July 22
|Marlins 4, Padres 3
|3:40 PM
|Padres TV
|July 23
|Marlins 3, Cardinals 2
|9:10 AM
|Padres TV
|July 24
|Cardinals 9, Padres 7
|4:45 PM
|Padres TV
|July 25
|Cardinals 3, Padres 0
|4:45 PM
|Padres TV
|July 26
|Padres 3, Cardinals 1
|4:15 PM
|Padres TV
|July 27
|Padres 9, Cardinals 2
|11:15 AM
|Padres TV
|July 28
|Padres 7, Mets 6
|6:40 PM
|Padres TV
|July 29
|Padres 5, Mets 0
|6:40 PM
|Padres TV
|July 30
|Padres 5, Mets 0
|1:10 PM
|Padres TV
August
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|August 1
|Padres 4, Cardinals 1
|6:40 PM
|Padres TV
|August 2
|Cardinals 8, Padres 5
|7:10 PM
|Padres TV
|August 3
|Padres 7, Cardinals 3
|1:10 PM
|Padres TV
|August 4
|Diamondbacks 6, Padres 2
|6:40 PM
|Padres TV
|August 5
|Padres 10, Diamondbacks 5
|6:40 PM
|Padres TV
|August 6
|Padres 3, Diamondbacks 2
|6:40 PM
|Padres TV
|August 8
|Red Sox
|6:40 PM
|Padres TV
|August 9
|Red Sox
|5:40 PM
|Padres TV
|August 10
|Red Sox
|1:10 PM
|Padres TV
|August 11
|@ Giants
|6:45 PM
|Padres TV
|August 12
|@ Giants
|6:45 PM
|Padres TV
|August 13
|@ Giants
|12:45 PM
|Padres TV
|August 15
|@ Dodgers
|7:10 PM
|Padres TV
|August 16
|@ Dodgers
|6:10 PM
|Padres TV
|August 17
|@ Dodgers
|1:10 PM
|Padres TV
|August 18
|Giants
|6:40 PM
|Padres TV
|August 19
|Giants
|6:40 PM
|Padres TV
|August 20
|Giants
|6:40 PM
|Padres TV
|August 21
|Giants
|1:10 PM
|Padres TV
|August 22
|Dodgers
|6:40 PM
|Padres TV
|August 23
|Dodgers
|5:40 PM
|Padres TV
|August 24
|Dodgers
|1:10 PM
|Padres TV
|August 25
|@ Mariners
|6:40 PM
|Padres TV
|August 26
|@ Mariners
|6:40 PM
|Padres TV
|August 27
|@ Mariners
|1:10 PM
|Padres TV
|August 29
|@ Twins
|5:10 PM
|Padres TV
|August 30
|@ Twins
|4:10 PM
|Padres TV
|August 31
|@ Twins
|10:05 AM
|Roku
September
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|September 1
|Orioles
|3:40 PM
|Padres TV
|September 2
|Orioles
|6:40 PM
|Padres TV
|September 3
|Orioles
|1:10 PM
|Padres TV
|September 5
|@ Rockies
|5:40 PM
|Padres TV
|September 6
|@ Rockies
|5:10 PM
|Padres TV
|September 7
|@ Rockies
|12:10 PM
|Padres TV
|September 8
|Reds
|6:40 PM
|Padres TV
|September 9
|Reds
|6:40 PM
|Padres TV
|September 10
|Reds
|5:40 PM
|Padres TV
|September 11
|Rockies
|6:40 PM
|Padres TV
|September 12
|Rockies
|6:40 PM
|Padres TV
|September 13
|Rockies
|5:40 PM
|Padres TV
|September 14
|Rockies
|1:10 PM
|Padres TV
|September 16
|@ Mets
|4:10 PM
|Padres TV
|September 17
|@ Mets
|4:10 PM
|Padres TV
|September 18
|@ Mets
|10:10 AM
|Padres TV
|September 19
|@ White Sox
|4:40 PM
|Padres TV
|September 20
|@ White Sox
|4:10 PM
|Padres TV
|September 21
|@ White Sox
|11:10 AM
|Padres TV
|September 22
|Brewers
|6:40 PM
|Padres TV
|September 23
|Brewers
|6:40 PM
|Padres TV
|September 24
|Brewers
|1:10 PM
|Padres TV
|September 26
|Diamondbacks
|6:40 PM
|Padres TV
|September 27
|Diamondbacks
|5:40 PM
|Padres TV
|September 28
|Diamondbacks
|12:10 PM
|Padres TV
San Diego Padres schedule FAQ
What time is the Padres game today?
The first pitch of the Padres’ next game will be at 6:40 PM PT.
What channel is the Padres game on tonight?
Most of the Padres’ games will air on Padres TV.
Did the Padres win last night?
The Padres’ last game was a 3-2 win against the Diamondbacks.
What time does Petco Park open?
The gates for most San Diego Padres games open two hours before the game time of each contest unless otherwise stated.
More About:MLB