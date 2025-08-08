braves game today
Upcoming Atlanta Braves game

When is the next Atlanta Braves game?Friday, August 8
Who are the Braves playing?Miami Marlins
Where are the Braves playing?Truist Park
What time does the Braves game start?7:15 PM ET
What channel is the Braves game on?Fan Duel Sports Network South
Where can we stream the Braves game?MLB.TV
Who is starting for the Braves today?Bryce Elder
Atlanta Braves schedule

Braves Schedule, March 2025

DateOpponentTime (ET)TV Info
March 27Padres 7, Braves 44:10 PMFan Duel Sports Network South
March 28Padres 4, Braves 39:40 PMFan Duel Sports Network South
March 29Padres 1, Braves 07:15 PMFOX
March 30Padres 5. Braves 07:10 PMFan Duel Sports Network South
March 31Dodgers 6, Braves 110:10 PMFan Duel Sports Network South

Braves Schedule, April 2025

DateOpponentTime (ET)TV Info
April 1Dodgers 3, Braves 110:10 PMFan Duel Sports Network South
April 2Dodgers 6, Braves 58:38 PMFan Duel Sports Network South
April 4Braves 10, Marlins 07:15 PMFan Duel Sports Network South
April 5Marlins 4, Braves 07:15 PMFan Duel Sports Network South
April 6Marlins (Postponed)1:35 PMFan Duel Sports Network South
April 8Braves 7, Phillies 57:15 PMFan Duel Sports Network South
April 9Phillies 4, Braves 37:15 PMFan Duel Sports Network South
April 10Braves 4, Phillies 27:15 PMFan Duel Sports Network South
April 11Rays 6, Braves 37:05 PMFan Duel Sports Network South
April 12Braves 5, Rays 44:10 PMFan Duel Sports Network South
April 13Rays 8, Braves 31:40 PMFan Duel Sports Network South
April 14Braves 8, Blue Jays 47:07 PMFan Duel Sports Network South
April 15Blue Jays 6, Braves 37:07 PMFan Duel Sports Network South
April 16Blue Jays 3, Braves 11:07 PMFan Duel Sports Network South
April 18Braves 6, Twins 47:15 PMAppleTV+
April 19Braves 4, Twins 37:15 PMFan Duel Sports Network South
April 20Braves 6, Twins 21:35 PMFan Duel Sports Network South
April 21Braves 7, Cardinals 67:15 PMFan Duel Sports Network South
April 22Cardinals 10, Braves 47:15 PMFan Duel Sports Network South
April 23Braves 4, Cardinals 11:35 PMFan Duel Sports Network South
April 25Braves 8, Diamondbacks 29:40 PMFan Duel Sports Network South
April 26Braves 8, Diamondbacks 78:10 PMFan Duel Sports Network South
April 27Diamondbacks 6, Braves 44:10 PMFan Duel Sports Network South
April 28Braves 6, Rockies 38:40 PMFan Duel Sports Network South
April 29Braves 8, Rockies 28:40 PMFan Duel Sports Network South
April 30Rockies 2, Braves 13:10 PMFan Duel Sports Network South

Braves Schedule, May 2025

DateOpponentTime (ET)TV Info
May 2Dodgers 2, Braves 17:15 PMFan Duel Sports Network South
May 3Dodgers 10, Braves 37:15 PMFOX
May 4Braves 4, Dodgers 37:10 PMFan Duel Sports Network South
May 5Braves 4, Reds 07:15 PMFan Duel Sports Network South
May 6Braves 2, Reds 17:15 PMFan Duel Sports Network South
May 7Reds 4, Braves 37:15 PMFan Duel Sports Network South
May 8Braves 5, Reds 47:15 PMFan Duel Sports Network South
May 9Pirates 3, Braves 26:40 PMFan Duel Sports Network South
May 10Braves 3, Pirates 24:05 PMFan Duel Sports Network South
May 11Pirates 4, Braves 31:35 PMFan Duel Sports Network South
May 12Braves 4, Nationals 37:15 PMFan Duel Sports Network South
May 13Braves 5, Nationals 27:15 PMFan Duel Sports Network South
May 14Nationals 5, Braves 47:15 PMFan Duel Sports Network South
May 15Braves 5, Nationals 212:15 PMFan Duel Sports Network South
May 16Braves 4, Red Sox 27:10 PMFan Duel Sports Network South
May 17Red Sox 7, Braves 67:15 PMFOX
May 18Braves 10, Red Sox 41:35 PMFan Duel Sports Network South
May 20Nationals 5. Braves 36:45 PMFan Duel Sports Network South
May 21Nationals (Postponed)6:45 PMFan Duel Sports Network South
May 22Nationals 8, Braves 76:45 PMFan Duel Sports Network South
May 23Padres 2, Braves 17:15 PMFan Duel Sports Network South
May 24Braves 7, Padres 14:10 PMFan Duel Sports Network South
May 25Padres 5, Braves 34:10 PMFan Duel Sports Network South
May 27Phillies 2, Braves 06:45 PMFan Duel Sports Network South
May 28@ Phillies (Postponed)6:45 PMFan Duel Sports Network South
May 29Braves 9, Phillies 36:45 PMFan Duel Sports Network South
May 30Red Sox 5, Braves 17:15 PMAppleTV+
May 31Braves 5, Red Sox 04:10 PMFan Duel Sports Network South

Braves Schedule, June 2025

DateOpponentTime (ET)TV Info
June 1Red Sox 3, Braves 11:35 PMFan Duel Sports Network South
June 3Diamondbacks 8, Braves 37:15 PMFan Duel Sports Network South
June 4Diamondbacks 2, Braves 17:15 PMFan Duel Sports Network South
June 5Diamondbacks 11, Braves 1012:15 PMFan Duel Sports Network South
June 6Giants 5, Braves 410:25 PMFan Duel Sports Network South
June 7Giants 3, Braves 24:05 PMFan Duel Sports Network South
June 8Giants 4, Braves 34:05 PMFan Duel Sports Network South
June 9Braves 7, Brewers 17:40 PMFan Duel Sports Network South
June 10Brewers 4, Braves 17:40 PMFan Duel Sports Network South
June 11Braves 6, Brewers 22:10 PMFan Duel Sports Network South
June 13Braves 12, Rockies 47:15 PMFan Duel Sports Network South
June 14Braves 4, Rockies 14:10 PMFan Duel Sports Network South
June 15Rockies 10, Braves 11:35 PMFan Duel Sports Network South
June 17Braves 5, Mets 47:15 PMFan Duel Sports Network South
June 18Braves 5, Mets 07:15 PMFan Duel Sports Network South
June 19Braves 7, Mets 17:15 PMFan Duel Sports Network South
June 20Marlins 6, Braves 27:10 PMFan Duel Sports Network South
June 21Braves 7, Marlins 04:10 PMFan Duel Sports Network South
June 22Marlins 5, Braves 31:40 PMFan Duel Sports Network South
June 23Braves 3, Mets 27:10 PMFan Duel Sports Network South
June 24Braves 7, Mets 47:10 PMFan Duel Sports Network South
June 25Mets 7, Braves 37:10 PMFan Duel Sports Network South
June 26Mets 4, Braves 07:10 PMFan Duel Sports Network South
June 27Phillies 13, Braves 07:15 PMFan Duel Sports Network South
June 28Braves 6, Phillies 17:15 PMFOX
June 29Phillies 3, Braves 11:35 PMFan Duel Sports Network South

Braves Schedule, July 2025 (Pre-All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 1Angels 4, Braves 07:15 PMFan Duel Sports Network South
July 2Braves 8, Angels 37:15 PMFan Duel Sports Network South
July 3Angels 5, Braves 17:15 PMFan Duel Sports Network South
July 4Orioles 3, Braves 27:15 PMFan Duel Sports Network South
July 5Orioles 9, Braves 64:10 PMFan Duel Sports Network South
July 6Orioles 2, Braves 111:35 AMRoku
July 8Athletics 10, Braves 110:05 PMFan Duel Sports Network South
July 9Braves 9, Athletics 210:05 PMFan Duel Sports Network South
July 10Athletics 5, Braves 49:05 PMFan Duel Sports Network South
July 11Braves 6, Cardinals 58:15 PMFan Duel Sports Network South
July 12Braves 7, Cardinals 68:15 PMFan Duel Sports Network South
July 13Cardinals 5, Braves 42:15 PMFan Duel Sports Network South

Braves Schedule, July 2025 (Post-All-Star Break)

DateMatchupTime (ET)TV Info
July 18Braves 7, Yankees 37:15 PMFan Duel Sports Network South
July 19Yankees 12, Braves 97:15 PMFan Duel Sports Network South
July 20Yankees 4, Braves 21:35 PMFan Duel Sports Network South
July 21Braves 9, Giants 57:15 PMFan Duel Sports Network South
July 22Giants 9, Braves 07:15 PMFan Duel Sports Network South
July 23Giants 9, Braves 312:15 PMFan Duel Sports Network South
July 25Rangers 8, Braves 38:05 PMFan Duel Sports Network South
July 26Rangers 6, Braves 57:05 PMFan Duel Sports Network South
July 27Rangers 8, Braves 12:35 PMFan Duel Sports Network South
July 28Braves 10, Royals 77:40 PMFan Duel Sports Network South
July 29Royals 9, Braves 67:40 PMFan Duel Sports Network South
July 30Royals 1, Braves 02:10 PMFan Duel Sports Network South
July 31Braves 12, Reds 117:10 PMFan Duel Sports Network South

Braves Schedule, August 2025

DateOpponentTime (ET)TV Info
August 1Reds 3, Braves 212:40 PMFan Duel Sports Network South
August 2Braves 4, Reds 27:15 PMFOX
August 4Brewers 3, Braves 17:15 PMFan Duel Sports Network South
August 5Brewers 7, Braves 27:15 PMFan Duel Sports Network South
August 6Brewers 5, Braves 47:15 PMFan Duel Sports Network South
August 7Braves 8, Marlins 67:15 PMFan Duel Sports Network South
August 8Marlins7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 9Marlins1:15 & 7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 10Marlins1:35 PMFan Duel Sports Network South
August 12@ Mets7:10 PMFan Duel Sports Network South
August 13@ Mets7:10 PMFan Duel Sports Network South
August 14@ Mets7:10 PMFan Duel Sports Network South
August 15@ Guardians7:10 PMFan Duel Sports Network South
August 16@ Guardians7:10 PMFan Duel Sports Network South
August 17@ Guardians1:40 PMFan Duel Sports Network South
August 18White Sox7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 19White Sox7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 20White Sox7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 22Mets7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 23Mets7:15 PMFan Duel Sports Network South
August 24Mets1:35 PMFan Duel Sports Network South
August 25@ Marlins6:40 PMFan Duel Sports Network South
August 26@ Marlins6:40 PMFan Duel Sports Network South
August 27@ Marlins1:10 PMFan Duel Sports Network South
August 28@ Phillies6:45 PMFan Duel Sports Network South
August 29@ Phillies6:45 PMApple TV+
August 30@ Phillies6:05 PMFan Duel Sports Network South
August 31@ Phillies7:10 PMESPN

Braves Schedule, September 2025

DateOpponentTime (ET)TV Info
September 1@ Cubs4:05 PMFan Duel Sports Network South
September 2@ Cubs7:40 PMFan Duel Sports Network South
September 3@ Cubs7:40 PMFan Duel Sports Network South
September 5Mariners7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 6Mariners7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 7Mariners12:05 PMFan Duel Sports Network South
September 8Cubs7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 9 Cubs7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 10Cubs7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 12Astros7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 13Astros7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 14Astros1:35 PMFan Duel Sports Network South
September 15@ Nationals6:45 PMFan Duel Sports Network South
September 16@ Nationals1:05 & 6:45 PMFan Duel Sports Network South
September 17@ Nationals4:05 PMFan Duel Sports Network South
September 19@ Tigers6:40 PMFan Duel Sports Network South
September 20@ Tigers1:10 PMFan Duel Sports Network South
September 21@ Tigers1:40 PMFan Duel Sports Network South
September 22 Nationals7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 23Nationals7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 24Nationals12:15 PMFan Duel Sports Network South
September 26Pirates7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 27Pirates7:15 PMFan Duel Sports Network South
September 28Pirates3:15 PMFan Duel Sports Network South

Atlanta Braves schedule FAQ

Did the Braves win last night?

The Atlanta Braves’ previous game was an 8-6 win against the Marlins.

What time is tonight’s Braves game?

Today’s Braves game has a first pitch at 7:15 PM ET.

What channel is the Braves game on tonight?

Most Atlanta Braves games can be found on FanDuel Sports South and Southeast.

How can I listen to the Braves game on the radio?

All Atlanta Braves radio broadcasts can be found on Sports Radio 680 The Fan (AM)/93.7 FM (FM).

By Jason Burgos
After earning his journalism degree in 2017, Jason Burgos served as a contributor to several sites, including MMA Sucka ... More about Jason Burgos
