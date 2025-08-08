Upcoming Atlanta Braves game
|When is the next Atlanta Braves game?
|Friday, August 8
|Who are the Braves playing?
|Miami Marlins
|Where are the Braves playing?
|Truist Park
|What time does the Braves game start?
|7:15 PM ET
|What channel is the Braves game on?
|Fan Duel Sports Network South
|Where can we stream the Braves game?
|MLB.TV
|Who is starting for the Braves today?
|Bryce Elder
Atlanta Braves schedule
Braves Schedule, March 2025
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|March 27
|Padres 7, Braves 4
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|March 28
|Padres 4, Braves 3
|9:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|March 29
|Padres 1, Braves 0
|7:15 PM
|FOX
|March 30
|Padres 5. Braves 0
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|March 31
|Dodgers 6, Braves 1
|10:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
Braves Schedule, April 2025
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|April 1
|Dodgers 3, Braves 1
|10:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 2
|Dodgers 6, Braves 5
|8:38 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 4
|Braves 10, Marlins 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 5
|Marlins 4, Braves 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 6
|Marlins (Postponed)
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 8
|Braves 7, Phillies 5
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 9
|Phillies 4, Braves 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 10
|Braves 4, Phillies 2
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 11
|Rays 6, Braves 3
|7:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 12
|Braves 5, Rays 4
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 13
|Rays 8, Braves 3
|1:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 14
|Braves 8, Blue Jays 4
|7:07 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 15
|Blue Jays 6, Braves 3
|7:07 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 16
|Blue Jays 3, Braves 1
|1:07 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 18
|Braves 6, Twins 4
|7:15 PM
|AppleTV+
|April 19
|Braves 4, Twins 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 20
|Braves 6, Twins 2
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 21
|Braves 7, Cardinals 6
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 22
|Cardinals 10, Braves 4
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 23
|Braves 4, Cardinals 1
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 25
|Braves 8, Diamondbacks 2
|9:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 26
|Braves 8, Diamondbacks 7
|8:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 27
|Diamondbacks 6, Braves 4
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 28
|Braves 6, Rockies 3
|8:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 29
|Braves 8, Rockies 2
|8:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|April 30
|Rockies 2, Braves 1
|3:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
Braves Schedule, May 2025
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|May 2
|Dodgers 2, Braves 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 3
|Dodgers 10, Braves 3
|7:15 PM
|FOX
|May 4
|Braves 4, Dodgers 3
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 5
|Braves 4, Reds 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 6
|Braves 2, Reds 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 7
|Reds 4, Braves 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 8
|Braves 5, Reds 4
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 9
|Pirates 3, Braves 2
|6:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 10
|Braves 3, Pirates 2
|4:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 11
|Pirates 4, Braves 3
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 12
|Braves 4, Nationals 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 13
|Braves 5, Nationals 2
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 14
|Nationals 5, Braves 4
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 15
|Braves 5, Nationals 2
|12:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 16
|Braves 4, Red Sox 2
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 17
|Red Sox 7, Braves 6
|7:15 PM
|FOX
|May 18
|Braves 10, Red Sox 4
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 20
|Nationals 5. Braves 3
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 21
|Nationals (Postponed)
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 22
|Nationals 8, Braves 7
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 23
|Padres 2, Braves 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 24
|Braves 7, Padres 1
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 25
|Padres 5, Braves 3
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 27
|Phillies 2, Braves 0
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 28
|@ Phillies (Postponed)
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 29
|Braves 9, Phillies 3
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|May 30
|Red Sox 5, Braves 1
|7:15 PM
|AppleTV+
|May 31
|Braves 5, Red Sox 0
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
Braves Schedule, June 2025
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|June 1
|Red Sox 3, Braves 1
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 3
|Diamondbacks 8, Braves 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 4
|Diamondbacks 2, Braves 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 5
|Diamondbacks 11, Braves 10
|12:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 6
|Giants 5, Braves 4
|10:25 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 7
|Giants 3, Braves 2
|4:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 8
|Giants 4, Braves 3
|4:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 9
|Braves 7, Brewers 1
|7:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 10
|Brewers 4, Braves 1
|7:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 11
|Braves 6, Brewers 2
|2:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 13
|Braves 12, Rockies 4
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 14
|Braves 4, Rockies 1
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 15
|Rockies 10, Braves 1
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 17
|Braves 5, Mets 4
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 18
|Braves 5, Mets 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 19
|Braves 7, Mets 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 20
|Marlins 6, Braves 2
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 21
|Braves 7, Marlins 0
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 22
|Marlins 5, Braves 3
|1:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 23
|Braves 3, Mets 2
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 24
|Braves 7, Mets 4
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 25
|Mets 7, Braves 3
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 26
|Mets 4, Braves 0
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 27
|Phillies 13, Braves 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|June 28
|Braves 6, Phillies 1
|7:15 PM
|FOX
|June 29
|Phillies 3, Braves 1
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
Braves Schedule, July 2025 (Pre-All-Star Break)
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|TV Info
|July 1
|Angels 4, Braves 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 2
|Braves 8, Angels 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 3
|Angels 5, Braves 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 4
|Orioles 3, Braves 2
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 5
|Orioles 9, Braves 6
|4:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 6
|Orioles 2, Braves 1
|11:35 AM
|Roku
|July 8
|Athletics 10, Braves 1
|10:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 9
|Braves 9, Athletics 2
|10:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 10
|Athletics 5, Braves 4
|9:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 11
|Braves 6, Cardinals 5
|8:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 12
|Braves 7, Cardinals 6
|8:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 13
|Cardinals 5, Braves 4
|2:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
Braves Schedule, July 2025 (Post-All-Star Break)
|Date
|Matchup
|Time (ET)
|TV Info
|July 18
|Braves 7, Yankees 3
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 19
|Yankees 12, Braves 9
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 20
|Yankees 4, Braves 2
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 21
|Braves 9, Giants 5
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 22
|Giants 9, Braves 0
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 23
|Giants 9, Braves 3
|12:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 25
|Rangers 8, Braves 3
|8:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 26
|Rangers 6, Braves 5
|7:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 27
|Rangers 8, Braves 1
|2:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 28
|Braves 10, Royals 7
|7:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 29
|Royals 9, Braves 6
|7:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 30
|Royals 1, Braves 0
|2:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|July 31
|Braves 12, Reds 11
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
Braves Schedule, August 2025
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|August 1
|Reds 3, Braves 2
|12:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 2
|Braves 4, Reds 2
|7:15 PM
|FOX
|August 4
|Brewers 3, Braves 1
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 5
|Brewers 7, Braves 2
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 6
|Brewers 5, Braves 4
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 7
|Braves 8, Marlins 6
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 8
|Marlins
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 9
|Marlins
|1:15 & 7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 10
|Marlins
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 12
|@ Mets
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 13
|@ Mets
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 14
|@ Mets
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 15
|@ Guardians
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 16
|@ Guardians
|7:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 17
|@ Guardians
|1:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 18
|White Sox
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 19
|White Sox
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 20
|White Sox
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 22
|Mets
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 23
|Mets
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 24
|Mets
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 25
|@ Marlins
|6:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 26
|@ Marlins
|6:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 27
|@ Marlins
|1:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 28
|@ Phillies
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 29
|@ Phillies
|6:45 PM
|Apple TV+
|August 30
|@ Phillies
|6:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|August 31
|@ Phillies
|7:10 PM
|ESPN
Braves Schedule, September 2025
|Date
|Opponent
|Time (ET)
|TV Info
|September 1
|@ Cubs
|4:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 2
|@ Cubs
|7:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 3
|@ Cubs
|7:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 5
|Mariners
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 6
|Mariners
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 7
|Mariners
|12:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 8
|Cubs
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 9
|Cubs
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 10
|Cubs
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 12
|Astros
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 13
|Astros
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 14
|Astros
|1:35 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 15
|@ Nationals
|6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 16
|@ Nationals
|1:05 & 6:45 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 17
|@ Nationals
|4:05 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 19
|@ Tigers
|6:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 20
|@ Tigers
|1:10 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 21
|@ Tigers
|1:40 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 22
|Nationals
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 23
|Nationals
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 24
|Nationals
|12:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 26
|Pirates
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 27
|Pirates
|7:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
|September 28
|Pirates
|3:15 PM
|Fan Duel Sports Network South
Atlanta Braves schedule FAQ
Did the Braves win last night?
The Atlanta Braves’ previous game was an 8-6 win against the Marlins.
What time is tonight’s Braves game?
Today’s Braves game has a first pitch at 7:15 PM ET.
What channel is the Braves game on tonight?
Most Atlanta Braves games can be found on FanDuel Sports South and Southeast.
How can I listen to the Braves game on the radio?
All Atlanta Braves radio broadcasts can be found on Sports Radio 680 The Fan (AM)/93.7 FM (FM).
