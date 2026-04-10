The 2026 Masters is underway at Augusta National, with Round 1 complete on Thursday. Early leaders have emerged after a challenging opening day, with windy conditions testing the field and several top contenders making early moves.
Here is the 2026 Masters leaderboard after Round 1 on Thursday.
Masters 2026 Round 1 Leaderboard (Thursday Results)
Round 1 of the 2026 Masters is complete at Augusta National. Here are the full standings after Thursday’s opening round.
Top 10 Leaderboard
T1. Rory McIlroy: -5
T1. Sam Burns: -5
T3. Patrick Reed: -3
T3. Jason Day: -3
T3. Kurt Kitayama: -3
T6. Shane Lowry: -2
T6. Justin Rose: -2
T6. Xander Schauffele: -2
T6. Scottie Scheffler: -2
T10. Jacob Bridgeman: -1
T10. Brian Campbell: -1
T10. Tommy Fleetwood: -1
T10. HaoTong Li: -1
T10. Aaron Rai: -1
T10. Nick Taylor: -1
T10. Gary Woodland: -1
Full Round 1 Leaderboard
T1. Rory McIlroy: -5
T1. Sam Burns: -5
T3. Patrick Reed: -3
T3. Jason Day: -3
T3. Kurt Kitayama: -3
T6. Shane Lowry: -2
T6. Justin Rose: -2
T6. Xander Schauffele: -2
T6. Scottie Scheffler: -2
T10. Jacob Bridgeman: -1
T10. Brian Campbell: -1
T10. Tommy Fleetwood: -1
T10. HaoTong Li: -1
T10. Aaron Rai: -1
T10. Nick Taylor: -1
T10. Gary Woodland: -1
T17. Keegan Bradley: E
T17. Michael Brennan: E
T17. Wyndham Clark: E
T17. Sergio García: E
T17. Ryan Gerard: E
T17. Chris Gotterup: E
T17. Ben Griffin: E
T17. Max Homa: E
T17. Brooks Koepka: E
T17. Hideki Matsuyama: E
T17. Matt McCarty: E
T17. Kristoffer Reitan: E
T17. Adam Scott: E
T17. Jordan Spieth: E
T17. Sam Stevens: E
T17. Justin Thomas: E
T33. Akshay Bhatia: +1
T33. Harris English: +1
T33. Russell Henley: +1
T33. Dustin Johnson: +1
T33. Jake Knapp: +1
T33. Sepp Straka: +1
T33. Cameron Young: +1
T40. Ludvig Aberg: +2
T40. Ethan Fang: +2
T40. Matt Fitzpatrick: +2
T40. Tyrrell Hatton: +2
T40. Collin Morikawa: +2
T40. José María Olazábal: +2
T40. Cameron Smith: +2
T40. J.J. Spaun: +2
T48. Corey Conners: +3
T48. Viktor Hovland: +3
T48. Zach Johnson: +3
T48. Michael Kim: +3
T48. Si Woo Kim: +3
T48. Tom McKibbin: +3
T48. Andrew Novak: +3
T48. Charl Schwartzel: +3
T56. Daniel Berger: +4
T56. Bryson DeChambeau: +4
T56. Jackson Herrington: +4
T56. Nicolai Hojgaard: +4
T56. Sungjae Im: +4
T56. Johnny Keefer: +4
T56. Marco Penge: +4
T56. Bubba Watson: +4
T56. Danny Willett: +4
T65. Patrick Cantlay: +5
T65. Ryan Fox: +5
T65. Harry Hall: +5
T65 Mason Howell: +5
T65. Casey Jarvis: +5
T65. Maverick McNealy: +5
T65. Rasmus Neergaard-Petersen: +5
T65. Alex Noren: +5
T73. Fred Couples: +6
T73. Rasmus Hojgaard: +6
T73. Min Woo Lee: +6
T73. Jon Rahm: +6
T77. Angel Cabrera: +7
T77. Nico Echavarria: +7
T77. Max Greyserman: +7
T77. Brian Harman: +7
T77. Vijay Singh: +7
T82. Fifa Laopakdee: +8
T82. Robert MacIntyre: +8
T82. Carlos Ortiz: +8
T82. Sami Valimaki: +8
T86. Brandon Holtz: +9
T86. Mateo Pulcini: +9
T86. Mike Weir: +9
89. David Riley: +10
T90. Naoyuki Kataoka: +12
T90. Aldrich Potgieter: +12
Masters 2026 Round 1 Highlights and Key Moments
- Rory McIlroy recorded six birdies and one bogey to finish tied for the lead after Thursday’s opening round
- Scottie Scheffler made an eagle on Hole 2 and sits three shots back after Round 1
- Bryson DeChambeau posted a triple bogey on Hole 11 and finished at +4 for the day
- Robert MacIntyre struggled to a +8 after a costly quadruple bogey on Hole 15
