PGA: Masters Tournament - First Round
The 2026 Masters is underway at Augusta National, with Round 1 complete on Thursday. Early leaders have emerged after a challenging opening day, with windy conditions testing the field and several top contenders making early moves.

Masters 2026 Round 1 Leaderboard (Thursday Results)

Full Round 1 Leaderboard

T1. Rory McIlroy: -5

T1. Sam Burns: -5

T3. Patrick Reed: -3

T3. Jason Day: -3

T3. Kurt Kitayama: -3

T6. Shane Lowry: -2

T6. Justin Rose: -2

T6. Xander Schauffele: -2

T6. Scottie Scheffler: -2

T10. Jacob Bridgeman: -1

T10. Brian Campbell: -1

T10. Tommy Fleetwood: -1

T10. HaoTong Li: -1

T10. Aaron Rai: -1

T10. Nick Taylor: -1

T10. Gary Woodland: -1

T17. Keegan Bradley: E

T17. Michael Brennan: E

T17. Wyndham Clark: E

T17. Sergio García: E

T17. Ryan Gerard: E

T17. Chris Gotterup: E

T17. Ben Griffin: E

T17. Max Homa: E

T17. Brooks Koepka: E

T17. Hideki Matsuyama: E

T17. Matt McCarty: E

T17. Kristoffer Reitan: E

T17. Adam Scott: E

T17. Jordan Spieth: E

T17. Sam Stevens: E

T17. Justin Thomas: E

T33. Akshay Bhatia: +1

T33. Harris English: +1

T33. Russell Henley: +1

T33. Dustin Johnson: +1

T33. Jake Knapp: +1

T33. Sepp Straka: +1

T33. Cameron Young: +1

T40. Ludvig Aberg: +2

T40. Ethan Fang: +2

T40. Matt Fitzpatrick: +2

T40. Tyrrell Hatton: +2

T40. Collin Morikawa: +2

T40. José María Olazábal: +2

T40. Cameron Smith: +2

T40. J.J. Spaun: +2

T48. Corey Conners: +3

T48. Viktor Hovland: +3

T48. Zach Johnson: +3

T48. Michael Kim: +3

T48. Si Woo Kim: +3

T48. Tom McKibbin: +3

T48. Andrew Novak: +3

T48. Charl Schwartzel: +3

T56. Daniel Berger: +4

T56. Bryson DeChambeau: +4

T56. Jackson Herrington: +4

T56. Nicolai Hojgaard: +4

T56. Sungjae Im: +4

T56. Johnny Keefer: +4

T56. Marco Penge: +4

T56. Bubba Watson: +4

T56. Danny Willett: +4

T65. Patrick Cantlay: +5

T65. Ryan Fox: +5

T65. Harry Hall: +5

T65 Mason Howell: +5

T65. Casey Jarvis: +5

T65. Maverick McNealy: +5

T65. Rasmus Neergaard-Petersen: +5

T65. Alex Noren: +5

T73. Fred Couples: +6

T73. Rasmus Hojgaard: +6

T73. Min Woo Lee: +6

T73. Jon Rahm: +6

T77. Angel Cabrera: +7

T77. Nico Echavarria: +7

T77. Max Greyserman: +7

T77. Brian Harman: +7

T77. Vijay Singh: +7

T82. Fifa Laopakdee: +8

T82. Robert MacIntyre: +8

T82. Carlos Ortiz: +8

T82. Sami Valimaki: +8

T86. Brandon Holtz: +9

T86. Mateo Pulcini: +9

T86. Mike Weir: +9

89. David Riley: +10

T90. Naoyuki Kataoka: +12

T90. Aldrich Potgieter: +12

Masters 2026 Round 1 Highlights and Key Moments

  • Rory McIlroy recorded six birdies and one bogey to finish tied for the lead after Thursday’s opening round
  • Scottie Scheffler made an eagle on Hole 2 and sits three shots back after Round 1
  • Bryson DeChambeau posted a triple bogey on Hole 11 and finished at +4 for the day
  • Robert MacIntyre struggled to a +8 after a costly quadruple bogey on Hole 15

Read More: Masters 2026 Schedule – Tee Times and Groupings for Thursday & Friday

