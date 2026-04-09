The schedule for the 2026 Masters Tournament is set, with tee times and groupings now official for Thursday and Friday at Augusta National.

Opening round action begins at 7:40 a.m. ET following the ceremonial tee shots from Jack Nicklaus, Gary Player, and Tom Watson. Defending champion Rory McIlroy headlines the morning wave at 10:31 a.m., while Justin Rose—after his playoff loss in 2025—tees off at 1:20 p.m. alongside Jordan Spieth and Brooks Koepka.

Here’s the complete list of Round 1 and Round 2 tee times, and featured groupings from the PGA Tour.

2026 Masters tee times, Thursday groupings

7:40 a.m. — John Keefer, Haotong Li

7:50 a.m. — Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz

8:02 a.m. — Jose Maria Olazabal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter

8:14 a.m. — Angel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington

8:26 a.m. — Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox

8:38 a.m. — Vijay Sing, Matt McCarty, Rasmus Højgaard

8:50 a.m. — Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis

9:02 a.m. — Bubba Watson, Nicolas Echavarria, Brandon Holtz

9:19 a.m. — Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp

9:31 a.m. — Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor

9:43 a.m. — Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day

9:55 a.m. — Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia

10:07 a.m. — Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele

10:19 a.m. — Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley

10:31 a.m. — Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell

10:43 a.m. — Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren

11:03 a.m. — Sam Stevens, Sungjae Im

11:15 a.m. — Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell

11:27 a.m. — Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini

11:39 a.m. — Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard

11:51 a.m. — Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang

12:03 a.m. — Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman

12:15 p.m. — Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee

12:27 p.m. — Sergio Garcia, Aaron Rai, Jacob Bridgeman

12:44 p.m. — Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan

12:56 p.m. — J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton

1:08 p.m. — Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg

1:20 p.m. — Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka

1:32 p.m. — Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas

1:44 p.m. — Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

1:56 p.m. — Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim

2026 Masters tee times, Friday groupings

7:40 a.m. — Samuel Stevens, Sungjae Im

7:50 a.m. — Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell

8:02 a.m. — Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini

8:14 a.m. — Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard

8:26 a.m. — Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang

8:38 a.m. — Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman

8:50 a.m. —Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee

9:02 a.m. — Sergio Garcia, Aaron Rai, Jacob Bridgeman

9:19 a.m. — Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan

9:31 a.m. — J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton

9:43 a.m. — Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg

9:55 a.m. — Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka

10:07 a.m. — Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas

10:19 a.m. — Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

10:31 a.m. — Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim

10:51 a.m. — John Keefer, Haotong Li

11:03 a.m. — Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz

11:15 a.m. — José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter

11:27 a.m. — Angel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington

11:39 a.m. — Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox

11:51 a.m. — Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard

12:03 p.m. — Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis

12:15 p.m. — Bubba Watson, Nicolas Echavarria, Brandon Holtz

12:32 p.m. — Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp

12:44 p.m. — Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor

12:56 p.m. — Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day

1:08 p.m. — Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia

1:20 p.m. — Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele

1:32 p.m. — Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley

1:44 p.m. — Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell

1:56 p.m. — Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren

When is the 2026 Masters?

The 2026 Masters Tournament is set to begin on Thursday, April 9, with the final round on Sunday, April 12.

How to watch the 2026 Masters?

The 2026 Masters will be broadcast on CBS, ESPN, and the Golf Channel, with more coverage on the Masters App and Masters.com.

Read More: Masters 2026 — 10 Bold Predictions in the Race to Wear the Green Jacket