Get a complete rundown of every wrestler on the WWE roster, including the current champions for Raw, SmackDown, and NXT.
Table of contents
WWE Champions
- World Heavyweight Champion: Seth Rollins
- Undisputed WWE Champion: Cody Rhodes
- Women’s World Champion: Vacant
- WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton
- Intercontinental Champion: Dominik Mysterio
- United States Champion: Sami Zayn
- Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch
- Women’s United States Champion: Giulia
- World Tag Team Champions: The Judgment Day (Finn Balor & JD McDonagh)
- WWE Tag Team Champions: The Wyatt Sicks (Joe Gacy & Dexter Lumis)
- WWE Women’s Tag Team Champions: Charlotte Flair & Alexa Bliss
- WWE Speed Champion: El Grande Americano
- WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca
NXT Champions
- NXT Champion: Oba Femi
- NXT Women’s Champion: Jacy Jayne
- NXT North American Champion: Ethan Page
- NXT North American Women’s Champion: Sol Ruca
- NXT Heritage Cup: Channing “Stacks” Lorenzo
- NXT Tag Team Champions: DarkState (Dion Lennox & Osiris Griffin)
Raw Men’s Roster
- AJ Styles
- Akira Tozawa
- Austin Theory
- Bron Breakker
- Bronson Reed
- Brutus Creed
- Chad Gable
- CM Punk
- Cruz Del Toro
- Dominik Mysterio
- Dragon Lee
- El Grande Americano
- Finn Balor
- Grayson Waller
- Gunther
- Ilja Dragunov
- Ivar
- JD McDonagh
- Jey Uso
- Joaquin Wilde
- Julius Creed
- Kofi Kingston
- LA Knight
- Ludwig Kaiser
- Otis
- Penta
- Pete Dunne
- Rey Mysterio
- Roman Reigns
- Rusev
- Seth Rollins
- Sheamus
- Tyler Bate
- Xavier Woods
RAW Women’s Roster
- AJ Lee
- Asuka
- Bayley
- Becky Lynch
- Ivy Nile
- IYO SKY
- Kairi Sane
- Liv Morgan
- Lyra Valkyria
- Maxxine Dupri
- Naomi
- Natalya
- Nikki Bella
- Raquel Rodriguez
- Rhea Ripley
- Roxanne Perez
- Stephanie Vaquer
- Zoey Stark
SmackDown Men’s Roster
- Aleister Black
- Alex Shelly
- Angel Garza
- Angelo Dawkins
- Apollo Crews
- Axiom
- Berto
- Carmelo Hayes
- Chris Sabin
- Cody Rhodes
- Damian Priest
- Dexter Lumis
- Drew McIntyre
- Elton Prince
- Erick Rowan
- Jacob Fatu
- JC Mateo
- Jimmy Uso
- Joe Gacy
- John Cena
- Johnny Gargano
- Kevin Owens
- Kit Wilson
- Logan Paul
- The Miz
- Montez Ford
- Nathan Frazer
- R-Truth
- Randy Orton
- Rey Fenix
- Sami Zayn
- Santos Escobar
- Shinsuke Nakamura
- Solo Sikoa
- Talla Tonga
- Tama Tonga
- Tommaso Ciampa
- Tonga Loa
- Uncle Howdy
SmackDown Women’s Roster
- Alba Fyre
- Alexa Bliss
- B-Fab
- Bianca Belair
- Candice LeRae
- Charlotte Flair
- Chelsea Green
- Giulia
- Jade Cargill
- Kiana James
- Michin
- Nia Jax
- Nikki Cross
- Piper Niven
- Tiffany Stratton
- Zelina Vega
NXT Men’s Roster
- Andre Chase
- Bronco Nima
- Brooks Jensen
- Channing ‘Stacks’ Lorenzo
- Charlie Dempsey
- Cutler James
- Dante Chen
- Dion Lennox
- Edris Enofe
- Ethan Page
- Hank Walker
- Jasper Troy
- Je’Von Evans
- Josh Briggs
- Kale Dixon
- Lexis King
- Luca Crusifino
- Lucien Price
- Malik Blade
- Myles Borne
- Niko Vance
- Noam Dar
- Oba Femi
- Osiris Griffin
- Ricky Saints
- Ridge Holland
- Saquon Shugars
- Shawn Spears
- Tank Ledger
- Tavion Heights
- Tony D’Angelo
- Trick Williams
- Tyriek Igwe
- Tyson Dupont
- Uriah Connors
- Wes Lee
NXT Women’s Roster
- Adrianna Rizzo
- Arianna Grace
- Blake Monroe
- Brinley Reece
- Carlee Bright
- Fallon Henley
- Izzi Dame
- Jacy Jane
- Jaida Parker
- Jazmyn Nyx
- Jordynne Grace
- Karmen Petrovic
- Kelani Jordan
- Kendal Grey
- Lash Legend
- Lola Vice
- Nikkita Lyons
- Sol Ruca
- Stevie Turner
- Tatum Paxley
- Thea Hail
- Tyra Mae Steele
- Wendy Choo
- Wren Sinclair
- Zaria
Tag Teams and Factions
- Alpha Academy (Akira Tozawa, Otis & Maxxine Dupri)
- American Made (Chad Gable, Ivy Nile, Brutus Creed & Julius Creed)
- Charlotte Flair & Alexa Bliss
- Chase University (Andre Chase, Kale Dixon & Uriah Connors)
- The Culling (Shawn Spears, Niko Vance, Izzi Dame & Tatum Paxley)
- Darkstate (Cutler James, Dion Lennox, Osiris Griffin & Saquon Shugars)
- #DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa)
- Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley & Jazmyn Nyx)
- Fraxiom (Nathan Frazer & Axiom)
- The Green Regime (Chelsea Green, Piper Niven & Alba Fyre)
- Hank & Tank (Hank Walker & Tank Ledger)
- The High Ryze (Wes Lee, Tyriek Igwe & Tyson Dupont)
- The Judgment Day (Dominik Mysterio, Finn Balor, JD McDonagh, Raquel Rodriguez & Roxanne Perez)
- The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane)
- Legado del Fantasma (Santos Escobar, Angel & Berto)
- LWO (Rey Mysterio, Dragon Lee, Cruz Del Toro & Joaquin Wilde)
- Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes & The Miz)
- MFT (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, Talla Tonga & JC Mateo)
- Motor City Machine Guns (Alex Shelly & Chris Sabin)
- The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)
- No Quarter Catch Crew (Charlie Dempsey & Wren Sinclair)
- OTM (Bronco Nima & Lucien Price)
- Pretty Deadly (Elton Prince & Kit Wilson)
- The Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins)
- The Vision (Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed & Becky Lynch)
- War Raiders (Erik & Ivar)
- The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erik Rowan, Joe Gacy, Dexter Lumis & Nikki Cross)
- Zaruca (Zaria & Sol Ruca)
Free Agents
- Brock Lesnar
- Omos
- Tamina
Non-Wrestlers/Authority Figures
- Adam Pearce
- Ava
- Nick Aldis
- Triple H
