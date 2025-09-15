Battle Royal
Jade Cargill
Get a complete rundown of every wrestler on the WWE roster, including the current champions for Raw, SmackDown, and NXT.

Table of contents

WWE Champions

  • World Heavyweight Champion: Seth Rollins
  • Undisputed WWE Champion: Cody Rhodes
  • Women’s World Champion: Vacant
  • WWE Women’s Champion: Tiffany Stratton
  • Intercontinental Champion: Dominik Mysterio
  • United States Champion: Sami Zayn
  • Women’s Intercontinental Champion: Becky Lynch
  • Women’s United States Champion: Giulia
  • World Tag Team Champions: The Judgment Day (Finn Balor & JD McDonagh)
  • WWE Tag Team Champions: The Wyatt Sicks (Joe Gacy & Dexter Lumis)
  • WWE Women’s Tag Team Champions: Charlotte Flair & Alexa Bliss
  • WWE Speed Champion: El Grande Americano
  • WWE Women’s Speed Champion: Sol Ruca

NXT Champions

  • NXT Champion: Oba Femi
  • NXT Women’s Champion: Jacy Jayne
  • NXT North American Champion: Ethan Page
  • NXT North American Women’s Champion: Sol Ruca
  • NXT Heritage Cup: Channing “Stacks” Lorenzo
  • NXT Tag Team Champions: DarkState (Dion Lennox & Osiris Griffin)

Raw Men’s Roster

CM Punk Seth Rollins
  • AJ Styles
  • Akira Tozawa
  • Austin Theory
  • Bron Breakker
  • Bronson Reed
  • Brutus Creed
  • Chad Gable
  • CM Punk
  • Cruz Del Toro
  • Dominik Mysterio
  • Dragon Lee
  • El Grande Americano
  • Finn Balor
  • Grayson Waller
  • Gunther
  • Ilja Dragunov
  • Ivar
  • JD McDonagh
  • Jey Uso
  • Joaquin Wilde
  • Julius Creed
  • Kofi Kingston
  • LA Knight
  • Ludwig Kaiser
  • Otis
  • Penta
  • Pete Dunne
  • Rey Mysterio
  • Roman Reigns
  • Rusev
  • Seth Rollins
  • Sheamus
  • Tyler Bate
  • Xavier Woods

RAW Women’s Roster

  • AJ Lee
  • Asuka
  • Bayley
  • Becky Lynch
  • Ivy Nile
  • IYO SKY
  • Kairi Sane
  • Liv Morgan
  • Lyra Valkyria
  • Maxxine Dupri
  • Naomi
  • Natalya
  • Nikki Bella
  • Raquel Rodriguez
  • Rhea Ripley
  • Roxanne Perez
  • Stephanie Vaquer
  • Zoey Stark

SmackDown Men’s Roster

SmackDown Randy Orton
  • Aleister Black
  • Alex Shelly
  • Angel Garza
  • Angelo Dawkins
  • Apollo Crews
  • Axiom
  • Berto
  • Carmelo Hayes
  • Chris Sabin
  • Cody Rhodes
  • Damian Priest
  • Dexter Lumis
  • Drew McIntyre
  • Elton Prince
  • Erick Rowan
  • Jacob Fatu
  • JC Mateo
  • Jimmy Uso
  • Joe Gacy
  • John Cena
  • Johnny Gargano
  • Kevin Owens
  • Kit Wilson
  • Logan Paul
  • The Miz
  • Montez Ford 
  • Nathan Frazer
  • R-Truth
  • Randy Orton
  • Rey Fenix
  • Sami Zayn
  • Santos Escobar
  • Shinsuke Nakamura
  • Solo Sikoa
  • Talla Tonga
  • Tama Tonga 
  • Tommaso Ciampa
  • Tonga Loa
  • Uncle Howdy

SmackDown Women’s Roster

Nia Jax Tiffany Stratton
  • Alba Fyre
  • Alexa Bliss
  • B-Fab
  • Bianca Belair
  • Candice LeRae
  • Charlotte Flair
  • Chelsea Green
  • Giulia
  • Jade Cargill
  • Kiana James
  • Michin
  • Nia Jax
  • Nikki Cross
  • Piper Niven
  • Tiffany Stratton
  • Zelina Vega

NXT Men’s Roster

Oba Femi DarkState
  • Andre Chase
  • Bronco Nima
  • Brooks Jensen
  • Channing ‘Stacks’ Lorenzo
  • Charlie Dempsey
  • Cutler James
  • Dante Chen
  • Dion Lennox
  • Edris Enofe
  • Ethan Page
  • Hank Walker
  • Jasper Troy
  • Je’Von Evans
  • Josh Briggs
  • Kale Dixon
  • Lexis King
  • Luca Crusifino
  • Lucien Price
  • Malik Blade
  • Myles Borne
  • Niko Vance
  • Noam Dar
  • Oba Femi
  • Osiris Griffin
  • Ricky Saints
  • Ridge Holland
  • Saquon Shugars
  • Shawn Spears
  • Tank Ledger
  • Tavion Heights
  • Tony D’Angelo
  • Trick Williams
  • Tyriek Igwe
  • Tyson Dupont
  • Uriah Connors
  • Wes Lee

NXT Women’s Roster

NXT Women
  • Adrianna Rizzo
  • Arianna Grace
  • Blake Monroe
  • Brinley Reece
  • Carlee Bright
  • Fallon Henley
  • Izzi Dame
  • Jacy Jane
  • Jaida Parker
  • Jazmyn Nyx
  • Jordynne Grace
  • Karmen Petrovic
  • Kelani Jordan
  • Kendal Grey
  • Lash Legend
  • Lola Vice
  • Nikkita Lyons
  • Sol Ruca
  • Stevie Turner
  • Tatum Paxley
  • Thea Hail
  • Tyra Mae Steele
  • Wendy Choo
  • Wren Sinclair
  • Zaria

Tag Teams and Factions

Wyatt Sicks
  • Alpha Academy (Akira Tozawa, Otis & Maxxine Dupri)
  • American Made (Chad Gable, Ivy Nile, Brutus Creed & Julius Creed)
  • Charlotte Flair & Alexa Bliss
  • Chase University (Andre Chase, Kale Dixon & Uriah Connors)
  • The Culling (Shawn Spears, Niko Vance, Izzi Dame & Tatum Paxley)
  • Darkstate (Cutler James, Dion Lennox, Osiris Griffin & Saquon Shugars)
  • #DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa)
  • Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley & Jazmyn Nyx)
  • Fraxiom (Nathan Frazer & Axiom)
  • The Green Regime (Chelsea Green, Piper Niven & Alba Fyre)
  • Hank & Tank (Hank Walker & Tank Ledger)
  • The High Ryze (Wes Lee, Tyriek Igwe & Tyson Dupont)
  • The Judgment Day (Dominik Mysterio, Finn Balor, JD McDonagh, Raquel Rodriguez & Roxanne Perez)
  • The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane)
  • Legado del Fantasma (Santos Escobar, Angel & Berto)
  • LWO (Rey Mysterio, Dragon Lee, Cruz Del Toro & Joaquin Wilde)
  • Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes & The Miz)
  • MFT (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, Talla Tonga & JC Mateo)
  • Motor City Machine Guns (Alex Shelly & Chris Sabin)
  • The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)
  • No Quarter Catch Crew (Charlie Dempsey & Wren Sinclair)
  • OTM (Bronco Nima & Lucien Price)
  • Pretty Deadly (Elton Prince & Kit Wilson)
  • The Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins)
  • The Vision (Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed & Becky Lynch)
  • War Raiders (Erik & Ivar)
  • The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erik Rowan, Joe Gacy, Dexter Lumis & Nikki Cross)
  • Zaruca (Zaria & Sol Ruca)

Free Agents

  • Brock Lesnar
  • Omos
  • Tamina

Non-Wrestlers/Authority Figures

Triple H
  • Adam Pearce
  • Ava
  • Nick Aldis
  • Triple H

